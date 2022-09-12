Renault наповнять ринок недорогими електромобілями за ціною від 20 000 євро (фото)
Найближчими роками модельний ряд Renault поповнять кілька доступних електромобілів. Заплановані хетчбек, кросовер, мінівен і навіть недорогий спорткар.
Renault готуються представити відразу чотири нові електричні моделі. Їхня презентація відбудеться на автошоу в Парижі 17-23 жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.
Зокрема в Парижі покажуть серійну версію Renault 5. Знаменита модель 70-80-х повернеться у форматі доступного електрокара. Сучасний хетчбек своїм незграбним дизайном нагадує предка.Важливо
Новий Renault 5 надійде у продаж з 2024 року за дуже демократичною ціною 20 000 євро. У топовій версії запас ходу складе близько 400 км.
Ще однією відродженою моделлю минулого стане Renault 4 2024 року. Електрокар у ретро-стилі запропонують у двох варіантах — як кросовер та фургон. Його побудують на платформі Renault 5, і він також коштуватиме близько 20 000 євро. Авто вже розсекретили на патентних зображеннях.
Новий Renault Kangoo E-Tech у кузові мінівен надійде у продаж відразу після презентації. Як і споріднений фургон, він отримає електромотор на 122 к. с. і батарею на 50 кВтг, а його запас ходу становитиме близько 300 км.
Четверта модель поки залишається секретом. Відомо лише, що це недороге електричне купе від Alpine — спортивного бренду Renault.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують семимісну версію кросовера Austral. Вона з'явиться у 2023 році та стане конкурентом Peugeot 5008, Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan Allspace.