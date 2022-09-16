Спальні мішки всередині та немає дверей: представлений екстремальний електрокар від Renault (фото)

Двомісний електрокар Dacia Manifesto створений для подорожей бездоріжжям. Позашляховик оснащений знімною батареєю і може заряджати різні електроприлади.

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Опубліковано перші офіційні фото Dacia Manifesto. Концептуальний позашляховик від румунського бренду Renault Group створений для любителів екстремального відпочинку. Подробиці авто розкрили на сайті Dacia.

[ + – ] Батарея Dacia Manifesto виконана знімною Фото: Dacia

Нова Dacia Manifesto — компактний двомісний електрокар з агресивним рубаним дизайном. Його кузовні панелі виконані із пластику, отриманого шляхом вторинної переробки. В авто високий капот, невеликі крила та величезні позашляхові шини. Світлодіодні фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Для полегшення доступу до салону розробники відмовилися від дверей. Кермо приплюснуто зверху та знизу, а показання приладів виведено на невеликий дисплей. Замість сенсорного екрана мультимедіа — смартфон, що кріпиться до спеціальної док-станції.

[ + – ] Дверей у позашляховика немає Фото: Dacia [ + – ] Смартфон відіграє роль дисплея мультимедіа [ + – ] Чохли сидінь перетворюються на спальні мішки [ + – ] Розетки в задньому бампері дозволяють заряджати електроприлади.

Матеріали водостійкі, щоб їх можна було мити зі шланга. Цікава деталь: чохли крісел знімаються і перетворюються на спальні мішки.

Характеристики Dacia Manifesto та деталі його силової установки не розголошують. Відомо лише, що в електрокара знімна батарея. Крім того, у задньому бампері передбачені розетки для підключення різних електроприладів.

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Звісно, електромобіль Dacia Manifesto не стане серійним. Проте деталі його дизайну можуть з'явитися на моделях румунського бренду Renault Group.

Раніше Фокус повідомляв, що електрокросовер Dacia Spring Electric пройде масштабне оновлення.