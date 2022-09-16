Спальные мешки внутри и нет дверей: представлен экстремальный электрокар от Renault (фото)

Двухместный электрокар Dacia Manifesto создан для путешествий по бездорожью. Внедорожник оснащен съемной батареей и может подзаряжать различные электроприборы.

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Опубликованы первые официальные фото Dacia Manifesto. Концептуальный внедорожник от румынского бренда Renault Group создан для любителей экстремального отдыха. Подробности авто раскрыли на сайте Dacia.

[ + – ] Батарея Dacia Manifesto выполнена съемной Фото: Dacia

Новая Dacia Manifesto – компактный двухместный электрокар с агрессивным рубленным дизайном. Его кузовные панели выполнены из пластика, полученного путем вторичной переработки. У авто высокий капот, небольшие крылья и огромные внедорожные шины. Светодиодные фары и фонари растянуты на всю ширину кузова.

Для облегчения доступа в салон разработчики отказались от дверей. Руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. Вместо сенсорного экрана мультимедиа – смартфон, который крепится к специальной док-станции.

[ + – ] Дверей у внедорожника нет Фото: Dacia [ + – ] Смартфон играет роль дисплея мультимедиа [ + – ] Чехлы сидений превращаются в спальные мешки [ + – ] Розетки в заднем бампере позволяют подзаряжать электроприборы

Материалы отделки водостойкие, чтобы их можно было мыть со шланга. Интересная деталь: чехлы кресел снимаются и превращаются в спальные мешки.

Характеристики Dacia Manifesto и детали его силовой установки не разглашают. Известно лишь, что у электрокара съемная батарея. Кроме того, в заднем бампере предусмотрены розетки для подключения различных электроприборов.

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Конечно, электромобиль Dacia Manifesto не станет серийным. Впрочем, детали его дизайна могут появиться на моделях румынского бренда Renault Group.

Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Dacia Spring Electric пройдет масштабное обновление.