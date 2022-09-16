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Спальные мешки внутри и нет дверей: представлен экстремальный электрокар от Renault (фото)

Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia
Фото: Dacia | Dacia Manifesto — двухместный электровнедорожник

Двухместный электрокар Dacia Manifesto создан для путешествий по бездорожью. Внедорожник оснащен съемной батареей и может подзаряжать различные электроприборы.

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Опубликованы первые официальные фото Dacia Manifesto. Концептуальный внедорожник от румынского бренда Renault Group создан для любителей экстремального отдыха. Подробности авто раскрыли на сайте Dacia.

Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia Fullscreen
Батарея Dacia Manifesto выполнена съемной
Фото: Dacia

Новая Dacia Manifesto – компактный двухместный электрокар с агрессивным рубленным дизайном. Его кузовные панели выполнены из пластика, полученного путем вторичной переработки. У авто высокий капот, небольшие крылья и огромные внедорожные шины. Светодиодные фары и фонари растянуты на всю ширину кузова.

Для облегчения доступа в салон разработчики отказались от дверей. Руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. Вместо сенсорного экрана мультимедиа – смартфон, который крепится к специальной док-станции.

Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia Fullscreen
Дверей у внедорожника нет
Фото: Dacia
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia Fullscreen
Смартфон играет роль дисплея мультимедиа
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia Fullscreen
Чехлы сидений превращаются в спальные мешки
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia Fullscreen
Розетки в заднем бампере позволяют подзаряжать электроприборы
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia
Dacia Manifesto, новый Dacia Manifesto, электромобиль Dacia, внедорожник Dacia, электрокар Dacia

Материалы отделки водостойкие, чтобы их можно было мыть со шланга. Интересная деталь: чехлы кресел снимаются и превращаются в спальные мешки.

Характеристики Dacia Manifesto и детали его силовой установки не разглашают. Известно лишь, что у электрокара съемная батарея. Кроме того, в заднем бампере предусмотрены розетки для подключения различных электроприборов.

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Конечно, электромобиль Dacia Manifesto не станет серийным. Впрочем, детали его дизайна могут появиться на моделях румынского бренда Renault Group.

Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Dacia Spring Electric пройдет масштабное обновление.