Renault обновят самый дешевый электромобиль в Европе: что изменится в кроссовере (фото)

Электромобиль Dacia Spring Electric изменится внешне и внутри, а также получит более мощную версию. Улучшенная аккумуляторная батарея увеличит запас хода кроссовера.

Опубликованы первые изображения новой Dacia Spring Electric. Самый доступный электрокар в Европе ждет масштабное обновление. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Бюджетный электромобиль Dacia Spring Electric выпускают с 2021 года для европейского рынка и он стоит менее 20 000 евро. В других странах он известен как Renault City K-ZE или Dongfeng EX1 Nano Box. В основе 3,8-метровой модели лежит бензиновый кроссовер Renault Kwid.

[ + – ] Сзади установлены Y-образные фонари

Судя по рендерам, у Dacia Spring 2023 изменят дизайн передней части – установят новые фары, бампер и капот. Сзади обращают на себя внимание Y-образные фонари.

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Салон Dacia Spring Electric полностью переделают по примеру Dongfeng EX1 Nano Box. Электрокару готовят новые руль, переднюю панель и двухуровневую центральную консоль. Кроме того, появится виртуальный щиток приборов, а дисплей мультимедиа увеличат в размерах.

[ + – ] Салон Dacia Spring полностью переделают по примеру Dongfeng EX1 Nano Box Фото: CarNewsChina

Линейку Dacia Spring 2023 расширят – наряду с 44-сильной версией появится более мощная модификация на 60 л. с. Емкость аккумуляторной батареи вырастет с 26,8 до примерно 30 кВт∙ч, что несколько увеличит запас хода (сейчас он составляет 225 км).

Ранее Фокус сообщал, что Renault Kwid стал основой не только для электромобиля Dacia Spring, но и для первого иранского кроссовера.