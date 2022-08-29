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Авто

Первый иранский кроссовер оказался клоном самого дешевого Renault (фото)

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От модели-донора иранский кроссовер отличается дизайном передней части

Iran Khodro K112 создали на базе бюджетного Renault Kwid. Компактный 3,8-метровый кроссовер оснащен 1,0-литровым 75-сильным двигателем.

В Иране презентовали первый кроссовер местного производства. Модель с кодовым обозначением K112 совместно создали компании Iran Khodro и Saipa. Об этом сообщает сайт Khodro Bank.

Впрочем, оказалось, что иранский кроссовер – не самостоятельная разработка. Iran Khodro K112 оказался фактически копией бюджетного Renault Kwid, который стоит от $5500 и является самой дешевой моделью французской марки.

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Iran Khodro K112 достигает 3,8 м в длину

От модели донора автомобиль отличается только измененной передней частью с широкой решеткой радиатора и тоненькими фарами, а также несколько измененными фонарями. Кроме того, он получился немного крупнее – 3,8 м в длину, 1,59 м в ширину и 1,49 м в высоту.

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В салоне изменения свелись к новому рулю и измененным дефлекторам вентиляции. Иранский автомобиль получил цифровую панель приборов и 7-дюймовый сенсорный дисплей.

Iran Khodro K112 будут оснащать 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Производство модели стартует в начале 2023 года.

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Кроссовер получил цифровую панель приборов

Примечательно, что это далеко не первый клон Renault Kwid. У компактного кроссовера уже немало копий, причем среди них есть даже электромобили.

Ранее Фокус сообщал, что Iran Khodro хотят поставлять на российский рынок устаревшие автомобили.