Новый электрокар Toyota показали до премьеры: он станет "зеленым" аналогом Camry (фото)

Toyota bZ3 появится в ноябре и станет первым электрическим седаном японской марки. Заднеприводная модель получит моторы мощностью до 244 л. с.

В Китае во время испытаний засняли Toyota bZ3. Электрический седан D-класса официально представят в ноябре, а его продажи стартуют до конца нынешнего года. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Новая Toyota bZ3 – первый электрический седан японской марки, до этого она выпускала только электрокроссоверы и компактные городские модели. Модель разрабатывают совместно с китайским концерном BYD Auto и именно на его предприятии наладят сборку автомобилей. Это позволит существенно удешевить bZ3.

[ + – ] По размерам Toyota bZ3 несколько компактнее Camry Фото: CarNewsChina

Электромобиль Toyota bZ3 – серийная версия прошлогоднего концепт-кара bZ SDN. У него обтекаемый силуэт с аркообразной крышей и короткими свесами. Фары и фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам электрокар немного меньше своего бензинового собрата Toyota Camry.

Размеры Toyota bZ3 2023:

Длина – 4725 мм

Ширина – 1835 мм

Высота – 1475 мм

Колесная база – 2880 мм

Масса – 1835 кг

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Характеристики электромобиля Toyota bZ3

В отличие от Camry, электрокар Toyota bZ3 является заднеприводным. Будут доступны версии мощностью 183 и 244 л. с.

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Аккумуляторные батареи будет поставлять BYD Auto. Запас хода пока не разглашают, но он может быть немалым, ведь некоторые электрокары BYD могут проехать до 700 км без подзарядки.

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