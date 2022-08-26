Новый электрокар Toyota показали до премьеры: он станет "зеленым" аналогом Camry (фото)
Toyota bZ3 появится в ноябре и станет первым электрическим седаном японской марки. Заднеприводная модель получит моторы мощностью до 244 л. с.
В Китае во время испытаний засняли Toyota bZ3. Электрический седан D-класса официально представят в ноябре, а его продажи стартуют до конца нынешнего года. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Новая Toyota bZ3 – первый электрический седан японской марки, до этого она выпускала только электрокроссоверы и компактные городские модели. Модель разрабатывают совместно с китайским концерном BYD Auto и именно на его предприятии наладят сборку автомобилей. Это позволит существенно удешевить bZ3.
Электромобиль Toyota bZ3 – серийная версия прошлогоднего концепт-кара bZ SDN. У него обтекаемый силуэт с аркообразной крышей и короткими свесами. Фары и фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам электрокар немного меньше своего бензинового собрата Toyota Camry.
Размеры Toyota bZ3 2023:
- Длина – 4725 мм
- Ширина – 1835 мм
- Высота – 1475 мм
- Колесная база – 2880 мм
- Масса – 1835 кг
Характеристики электромобиля Toyota bZ3
В отличие от Camry, электрокар Toyota bZ3 является заднеприводным. Будут доступны версии мощностью 183 и 244 л. с.Важно
Аккумуляторные батареи будет поставлять BYD Auto. Запас хода пока не разглашают, но он может быть немалым, ведь некоторые электрокары BYD могут проехать до 700 км без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились очень необычные электромобили Toyota по цене от $5500.