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Новий електрокар Toyota показали до прем'єри: він стане "зеленим" аналогом Camry (фото)

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Фото: CarNewsChina | Toyota bZ3 надійде у продаж до кінця року

Toyota bZ3 з'явиться у листопаді та стане першим електричним седаном японської марки. Задньопривідна модель отримає двигуни потужністю до 244 к. с.

У Китаї під час випробувань зняли Toyota bZ3. Електричний седан D-класу офіційно представлять у листопаді, а його продажі стартують до кінця цього року. Про це пише сайт CarNewsChina.

Нова Toyota bZ3 — перший електричний седан японської марки, до цього вона випускала тільки електрокросовери та компактні міські моделі. Модель розробляють спільно з китайським концерном BYD Auto і саме на його підприємстві налагодять збирання автомобілів. Це дозволить суттєво здешевити bZ3.

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За розмірами Toyota bZ3 дещо компактніша за Camry
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Toyota bZ3 — серійна версія торішнього концепт-кара bZ SDN. У нього обтічний силует з аркоподібним дахом і короткими звисами. Фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами електрокар трохи менший за свого бензинового побратима Toyota Camry.

Розміри Toyota bZ3 2023:

  • Довжина — 4 725 мм
  • Ширина — 1 835 мм
  • Висота — 1 475 мм
  • Колісна база — 2 880 мм
  • Маса — 1 835 кг
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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: CarNewsChina

Характеристики електромобіля Toyota bZ3

На відміну від Camry, електрокар Toyota bZ3 є задньопривідним. Будуть доступні версії потужністю 183 та 244 к. с.

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Акумуляторні батареї постачатиме BYD Auto. Запас ходу поки не розголошують, але він може бути чималим, адже деякі електрокари BYD можуть проїхати до 700 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися надзвичайно незвичайні електромобілі Toyota за ціною від $5 500.