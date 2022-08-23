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Авто

Сім місць та повний привід: Toyota представила недороге сімейне авто за $14 000 (фото)

Toyota Sienta 2023, нова Toyota Sienta, Toyota Sienta, мінівен Toyota, Toyota Yaris Verso
Фото: Toyota | Мінівен Toyota Sienta сягає 4,3 м у довжину і побудований на платформі моделі Yaris

Бюджетний семимісний мінівен Toyota Sienta — більш просторий і місткий брат хетчбека Yaris. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

У Японії відбулася презентація Toyota Sienta. Компактний мінівен вже надійшов у продаж у себе на батьківщині за ціною від 1,95 до 3,1 мільйона єн ($14 000 — 22 600 доларів). Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Мінівен доступний з переднім та повним приводом
Фото: Toyota

Нова Toyota Sienta є наступницею добре знайомого мінівену Yaris Verso. Модель використовує платформу та агрегати хетчбека Toyota Yaris, але помітно більша за розмірами.

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Габарити Toyota Sienta 2023:

  • Довжина – 4300 мм
  • Ширина – 1695 мм
  • Висота – 1670 мм
  • Колісна база – 2700 мм
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Задні двері виконані зсувними
Фото: Toyota

У дизайні мінівена переважають плавні роздуті форми. Задні двері виконані зсувними. Боковини покриті широкими пластиковими молдингами. Фари та ліхтарі є світлодіодними вже у базовій версії.

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Частина деталей салону знайомі з Toyota Yaris
Фото: Toyota

У салоні кермо і частина перемикачів знайомі за Toyota Yaris 2022. У топовій комплектації мінівен отримав цифрову панель приладів і великий 10,2-дюймовий сенсорний дисплей. А вже у базовій версії авто є семимісним.

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Усі версії моделі є семимісними
Фото: Toyota

На вибір запропоновано 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 125 л. с. та 116-сильна гібридна установка. Всі Toyota Sienta 2023 обладнані варіатором, а за доплату гібриду доступний повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Yaris також з'явилася версія в кузові седан. У недорогого авто місткий багажник.