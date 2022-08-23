Семь мест и полный привод: Toyota представила недорогое семейное авто за $14 000 (фото)
Бюджетный семиместный минивэн Toyota Sienta — более просторный и вместительный собрат хэтчбека Yaris. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.
В Японии состоялась презентация Toyota Sienta. Компактный минивэн уже поступил в продажу у себя на родине по цене от 1,95 до 3,1 миллиона иен ($14 000 — 22 600 долларов). Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Новая Toyota Sienta является преемницей хорошо знакомого минивэна Yaris Verso. Модель использует платформу и агрегаты хэтчбека Toyota Yaris, но заметно крупнее по размерам.Важно
Габариты Toyota Sienta 2023:
- Длина – 4300 мм
- Ширина – 1695 мм
- Высота – 1670 мм
- Колесная база – 2700 мм
В дизайне минивэна преобладают плавные раздутые формы. Задние двери выполнены сдвижными. Боковины прикрыты широкими пластиковыми молдингами. Фары и фонари являются светодиодными уже в базовой версии.
В салоне руль и часть переключателей знакомы по Toyota Yaris 2022. В топовой комплектации минивэн получил цифровую панель приборов и большой 10,2-дюймовый сенсорный дисплей. Уже в базовой версии авто является семиместным.
На выбор предложены 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 125 л. с. и 116-сильная гибридная установка. Все Toyota Sienta 2023 оснащены вариатором, а гибриду за доплату доступен полный привод.
Ранее Фокус сообщал, что у Toyota Yaris также появилась версия в кузове седан. У недорогого авто вместительный багажник.