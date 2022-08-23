Семь мест и полный привод: Toyota представила недорогое семейное авто за $14 000 (фото)

Бюджетный семиместный минивэн Toyota Sienta — более просторный и вместительный собрат хэтчбека Yaris. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.

В Японии состоялась презентация Toyota Sienta. Компактный минивэн уже поступил в продажу у себя на родине по цене от 1,95 до 3,1 миллиона иен ($14 000 — 22 600 долларов). Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Минивэн доступен с передним и полным приводом Фото: Toyota

Новая Toyota Sienta является преемницей хорошо знакомого минивэна Yaris Verso. Модель использует платформу и агрегаты хэтчбека Toyota Yaris, но заметно крупнее по размерам.

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Габариты Toyota Sienta 2023:

Длина – 4300 мм

Ширина – 1695 мм

Высота – 1670 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] Задние двери выполнены сдвижными Фото: Toyota

В дизайне минивэна преобладают плавные раздутые формы. Задние двери выполнены сдвижными. Боковины прикрыты широкими пластиковыми молдингами. Фары и фонари являются светодиодными уже в базовой версии.

[ + – ] Часть деталей салона знакомы по Toyota Yaris Фото: Toyota

В салоне руль и часть переключателей знакомы по Toyota Yaris 2022. В топовой комплектации минивэн получил цифровую панель приборов и большой 10,2-дюймовый сенсорный дисплей. Уже в базовой версии авто является семиместным.

[ + – ] Все версии модели являются семиместными Фото: Toyota

На выбор предложены 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 125 л. с. и 116-сильная гибридная установка. Все Toyota Sienta 2023 оснащены вариатором, а гибриду за доплату доступен полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что у Toyota Yaris также появилась версия в кузове седан. У недорогого авто вместительный багажник.