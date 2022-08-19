В Украине появились очень нестандартные электромобили Toyota за $5500 (фото)

Миниатюрный электрокар Toyota Coms достигает всего 2,4 м в длину и весит менее полутонны. У автомобиля одноместный салон и нет дверей.

На украинских дорогах появились компактные городские электромобили Toyota Coms. Это одни из самых нестандартных авто современности. Подробности авто раскрыты на Auto.ria.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет 57 км Фото: auto.ria.com

Toyota Coms появилась в 2000 году и стала первым серийным электрокаром японской марки. С 2012 года в производстве второе поколение модели. Разработкой авто занимается подразделение Toyota Auto Body.

[ + – ] Салон Toyota Coms оформлен весьма скромно Фото: auto.ria.com

Миниатюрный одноместный электрокар Toyota Coms достигает всего 2,4 м в длину и 1,1 м в ширину. Благодаря пластиковому кузову масса авто составляет 420 кг. Его предлагают в легковом варианте P-COM и коммерческом Delivery. Купить электромобиль Toyota в нашей стране можно примерно за $5500.

[ + – ] Сзади предусмотрен небольшой багажник Фото: auto.ria.com

У Toyota Coms нет дверей – вместо них есть шторки с окнами на кнопках. В салоне – одно сиденье и минимум приборов и переключателей. Также имеется небольшой багажник.

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Электромобиль Toyota оснащен мотором мощностью 6,8 л. с. и свинцовой аккумуляторной батареей емкостью 52 А∙ч. Он разгоняется до 60 км/ч, а его диаметр разворота составляет всего 6,4 м. Запас хода составляет 57 км, а зарядить электромобиль от домашней электросети можно примерно за 6 часов.

[ + – ] Двери у Toyota Coms отсутствуют Фото: auto.ria.com

Это не единственный легкий электромобиль в Украине. Подобные модели в нашй страну привезли Citroen и корейская компания Daechang.

Также Фокус сообщал, что в Украине появились недорогие электрические фургоны грузоподъемностью 1,2 тонны.