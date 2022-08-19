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Авто

В Украине появились очень нестандартные электромобили Toyota за $5500 (фото)

Toyota Coms, электромобиль Toyota, электрокар Toyota, Купить электромобиль Toyota
Фото: auto.ria.com | Toyota Coms по длине сопоставима со Smart, но значительно уже

Миниатюрный электрокар Toyota Coms достигает всего 2,4 м в длину и весит менее полутонны. У автомобиля одноместный салон и нет дверей.

На украинских дорогах появились компактные городские электромобили Toyota Coms. Это одни из самых нестандартных авто современности. Подробности авто раскрыты на Auto.ria.

Toyota Coms, электромобиль Toyota, электрокар Toyota, Купить электромобиль Toyota
Запас хода электрокара составляет 57 км
Фото: auto.ria.com

Toyota Coms появилась в 2000 году и стала первым серийным электрокаром японской марки. С 2012 года в производстве второе поколение модели. Разработкой авто занимается подразделение Toyota Auto Body.

Toyota Coms, электромобиль Toyota, электрокар Toyota, Купить электромобиль Toyota
Салон Toyota Coms оформлен весьма скромно
Фото: auto.ria.com

Миниатюрный одноместный электрокар Toyota Coms достигает всего 2,4 м в длину и 1,1 м в ширину. Благодаря пластиковому кузову масса авто составляет 420 кг. Его предлагают в легковом варианте P-COM и коммерческом Delivery. Купить электромобиль Toyota в нашей стране можно примерно за $5500.

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Сзади предусмотрен небольшой багажник
Фото: auto.ria.com

У Toyota Coms нет дверей – вместо них есть шторки с окнами на кнопках. В салоне – одно сиденье и минимум приборов и переключателей. Также имеется небольшой багажник.

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Электромобиль Toyota оснащен мотором мощностью 6,8 л. с. и свинцовой аккумуляторной батареей емкостью 52 А∙ч. Он разгоняется до 60 км/ч, а его диаметр разворота составляет всего 6,4 м. Запас хода составляет 57 км, а зарядить электромобиль от домашней электросети можно примерно за 6 часов.

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Двери у Toyota Coms отсутствуют
Фото: auto.ria.com

Это не единственный легкий электромобиль в Украине. Подобные модели в нашй страну привезли Citroen и корейская компания Daechang.

Также Фокус сообщал, что в Украине появились недорогие электрические фургоны грузоподъемностью 1,2 тонны.