В Україні з'явилися дуже нестандартні електромобілі Toyota за $5500 (фото)

Мініатюрний електрокар Toyota Coms досягає всього 2,4 м завдовжки та важить менш ніж пів тонни. У автомобіля одномісний салон і немає дверей.

На українських дорогах з'явились компактні міські електромобілі Toyota Coms. Це одні з найнестандартніших авто сучасності. Подробиці авто розкрили на Auto.ria.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 57 км Фото: auto.ria.com

Toyota Coms з'явилася 2000 року та стала першим серійним електрокаром японської марки. З 2012 року у виробництві друге покоління моделі. Розробкою авто займається підрозділ Toyota Auto Body.

[ + – ] Салон Toyota Coms оформлений дуже скромно Фото: auto.ria.com

Мініатюрний одномісний електрокар Toyota Coms сягає всього 2,4 м завдовжки й 1,1 м завширшки. Завдяки пластиковому кузову маса авто складає 420 кг. Його пропонують у легковому варіанті P-COM і комерційному Delivery. Купити електромобіль Toyota в нашій країні можна приблизно за $5500.

[ + – ] Ззаду передбачений невеликий багажник Фото: auto.ria.com

Toyota Coms не має дверей — замість них є шторки з вікнами на кнопках. У салоні — одне сидіння та мінімум приладів і перемикачів. Також є невеликий багажник.

Важливо

Нова "електричка" за ціною Camry. Найдоступніші електромобілі в Україні під час війни

Електромобіль Toyota оснащений двигуном потужністю 6,8 к.с. і свинцевою акумуляторною батареєю ємністю 52 А∙год. Він розганяється до 60 км/год, діаметр розвороту становить лише 6,4 м. Запас ходу — 57 км, а зарядити електромобіль від домашньої електромережі можна приблизно за 6 годин.

[ + – ] Двері в Toyota Coms відсутні Фото: auto.ria.com

Це не єдиний легкий електромобіль України. Подібні моделі в нашу країну привезли Citroen і корейська компанія Daechang.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися недорогі електричні фургони вантажністю 1,2 тонни.