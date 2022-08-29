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Перший іранський кросовер виявився клоном найдешевшого Renault (фото)

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Від моделі-донора іранський кросовер відрізняється дизайном передньої частини

Iran Khodro K112 створили на базі бюджетного Renault Kwid. Компактний 3,8-метровий кросовер оснащений 1,0-літровим 75-сильним двигуном.

В Ірані презентували перший кросовер місцевого виробництва. Модель із кодовим позначенням K112 спільно створили компанії Iran Khodro та Saipa. Про це повідомляє сайт Khodro Bank.

Втім, виявилося, що іранський кросовер — це не самостійна розробка. Iran Khodro K112 виявився фактично копією бюджетного Renault Kwid, який коштує від $5 500 і є найдешевшою моделлю французької марки.

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Iran Khodro K112 досягає 3,8 м у довжину

Від моделі донора автомобіль відрізняється лише зміненою передньою частиною з широкою решіткою радіатора та тоненькими фарами, а також дещо зміненими ліхтарями. Крім того, він вийшов трохи більшим — 3,8 м у довжину, 1,59 м у ширину та 1,49 м у висоту.

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У салоні зміни звелися до нового керма та змінених дефлекторів вентиляції. Іранський автомобіль отримав цифрову панель приладів та 7-дюймовий сенсорний дисплей.

Iran Khodro K112 оснащуватимуть 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 75 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Виробництво моделі стартує на початку 2023 року.

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Кросовер отримав цифрову панель приладів

Це далеко не перший клон Renault Kwid. У компактного кросовера вже чимало копій, причому серед них є електромобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що Iran Khodro хочуть постачати на російський ринок застарілі автомобілі.