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Авто

Замість Peugeot і Citroen: у РФ продаватимуть архаїчні іранські авто

Iran Khodro Tara, IKCO Tara, іранський автомобіль, авто з Ірану, Peugeot 301, Citroen C-Elysee
Бюджетний седан Iran Khodro Tara представлений у 2021 році

Iran Khodro Tara — злегка видозмінена копія Peugeot 301 та Citroen C-Elysee, створених ще 10 років тому. Від французьких моделей седан відрізняється лише деталями дизайну.

У РФ вирішили замінювати імпортні авто із ЄС чи Японії продукцією з Ірану. На початку 2023 на місцевий ринок планують вивести моделі бренду Iran Khodro (IKCO). Про це повідомляє сайт "Мотор".

Представники IKCO заявили, що першим у продаж надійде бюджетний седан Tara. Цю модель презентували в Ірані минулого року, хоч насправді вона не зовсім нова.

Iran Khodro Tara, IKCO Tara, іранський автомобіль, авто з Ірану, Peugeot 301, Citroen C-Elysee
Авто комплектують 1,6-літровим бензиновим двигуном

Річ у тому, що Iran Khodro Tara — трохи перелицьований варіант седанів Peugeot 301 та Citroen C-Elysee. Ці недорогі моделі випускають ще з 2012 року: їх збирали і в Росії, але концерн Stellantis приєднався до санкцій проти РФ і випуск авто припинили.

Від своїх донорів IKCO Tara відрізняється зовні рубаним дизайном передньої частини та ліхтарями на всю ширину кузова. У профіль іранський автомобіль повторює французькі моделі.

Iran Khodro Tara, IKCO Tara, іранський автомобіль, авто з Ірану, Peugeot 301, Citroen C-Elysee
Салон практично ідентичний інтер'єру донорських Citroen та Peugeot

У салоні Tara можна побачити знайомі кермо, прилади та перемикачі. У топовій версії є кондиціонер, люк, круїз-контроль та камера заднього виду. Об'єм багажника складає 640 л.

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Седан оснащений 1,6-літровим 113-сильним бензиновим двигуном і доступний з 5-ступінчастою механічною або 6-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 13 секунд, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що автовиробництво у РФ обвалилося на понад 80%. Переважна більшість автозаводів у Росії простоюють.