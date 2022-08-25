Вместо Peugeot и Citroen: в РФ будут продавать архаичные иранские авто

Iran Khodro Tara – слегка видоизмененная копия Peugeot 301 и Citroen C-Elysee, созданных еще 10 лет назад. От французских моделей седан отличается лишь деталями дизайна.

В РФ решили замещать импортные авто из ЕС или Японии продукцией из Ирана. В начале 2023 года на местный рынок планируют вывести модели бренда Iran Khodro (IKCO). Об этом сообщает сайт "Мотор".

Представители IKCO заявили, что первым в продажу поступит бюджетный седан Tara. Эту модель презентовали в Иране в прошлом году, хотя на самом деле она не совсем новая.

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Дело в том, что Iran Khodro Tara – слегка перелицованный вариант седанов Peugeot 301 и Citroen C-Elysee. Эти недорогие модели выпускают еще с 2012 года: их собирали и в России, но концерн Stellantis присоединился к санкциям против РФ и выпуск авто прекратили.

От своих доноров IKCO Tara отличается внешне рубленным дизайном передней части и фонарями на всю ширину кузова. В профиль иранский седан повторяет французские модели.

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В салоне Tara можно увидеть знакомые руль, приборы и переключатели. В топовой версии есть кондиционер, люк, круиз-контроль и камера заднего вида. Объем багажника составляет 640 л.

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Седан оснащен 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем и доступен с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 13 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что автопроизводство в РФ обвалилось более, чем на 80%. Подавляющее большинство автозаводов в России простаивают.