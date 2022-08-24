Электромобили, кроссоверы и суперкары. Самые редкие и необычные украинские авто (фото)

Украинские конструкторы создали немало инновационных и необычных автомобилей. По разным причинам интересные проекты не смогли завершить и запустить авто в производство.

Украинский автопром известен бюджетными "Запорожцами" и "Тавриями", которые у многих вызовут снисходительную улыбку. Впрочем, отечественные предприятия спроектировали немало инновационных авто, которым не было суждено попасть в производство из-за нехватки финансов или препятствий со стороны властей. Фокус выбрал самые интересные малоизвестные проекты.

Первый украинский электромобиль

[ + – ] Электромобиль ЛАЗ-750

В это трудно поверить, но первый украинский электромобиль создали еще в 1947 году. Фургон ЛАЗ-750 выпустили тиражом в 20 штук и он даже развозил почту в Ленинграде. Электрокары имели грузоподъемность 500 кг, развивали 30-35 км/ч и могли проехать 50-70 км без подзарядки.

Спортивный "Запорожец"

[ + – ] ЗАЗ "Спорт-900"

В свое время из "Запорожца" пытались сделать настоящий спорткар. Элегантное купе "Спорт-900" с легким стеклопластиковым кузовом построили на базе "горбатого" ЗАЗ-965. Машина весила всего 500 кг, поэтому даже со стандартным 27-сильным мотором стала быстрее. В 1963-1969 годах собрали пять или шесть ЗАЗ "Спорт-900".

Внедорожники ЗАЗ

[ + – ] Семейство ЗАЗ-970

Модели повышенной проходимости в Запорожье проектировали с 60-х годов. В частности, на базе "горбатого" создали целое семейство внедорожников ЗАЗ-970 – микроавтобус, пикап и фургон с задним и полным приводом. Во время испытаний на Хортице и в Крыму они показали отличную проходимость. Ежегодно планировали выпускать по 50 тыс. авто, однако власти не разрешили начать производство – отдали предпочтение ЛуАЗ-969 "Волынь".

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ЗАЗ-1102 "Перспектива"

Название авто полностью отображает его суть – для середины 70-х это был действительно перспективный проект с передним приводом и расположенным спереди мотором. В правительстве УССР авто посчитали слишком передовым и не разрешили его выпуск. Со временем "Перспектива" эволюционировала в "Таврию". Детальнее о передовом авто – в публикации Фокуса.

Украинский Suzuki Jimny

ЛуАЗ-1301 – несбывшийся преемник "Волыни". Внедорожник разрабатывали на протяжении 15 лет, однако в итоге выпустили лишь 43 полусерийных авто. Модель могла стать более доступным аналогом Suzuki Jimny. Среди ее особенностей – пластиковый кузов и полностью независимая подвеска. В конструкции использовались агрегаты "Таврии", а оснащали авто двигателями объемом 1,2 л (54 л. с.) и 1,3 л (58 л. с.).

Украинская "Газель"

Легкий коммерческий ЗАЗ-2301 "Снага" опередил "Газель" — к 1995 году прошел все испытания и был готов к производству. Однако нехватка финансов похоронила проект. Грузовик собирались оснащать моторами мощностью 73-85 л. с. и в перспективе планировали добавить фургон и микроавтобус.

Легковой ЛАЗ

В 90-х ЛАЗ пытался освоить выпуск легковых моделей. Девятиместный минивэн ЛАЗ-3210 показали на выставке "Украинский автобус" 1994 года. Компактное 4,5-метровое авто получило стеклопластиковый кузов и фары от "Таврии". Его оснастили 70-сильным польским двигателем Andria, а подвеску и рулевое управление взяли от "Волги". ЛАЗ-3210 собирались продавать всего за $7500, но кризис 90-х не дал запустить авто в производство.

Неизвестные "Таврии"

[ + – ] Универсал "Таврия" [ + – ] Кабриолет "Таврия" [ + – ] Купе "Таврия" [ + – ] Раллийная "Таврия-Апельсин" [ + – ] Электромобиль "Таврия" [ + – ] Кроссовер "Таврия" Фото: ЗАЗ

Линейка "Таврии" ЗАЗ-1102 могла быть гораздо шире и разнообразнее. Не все знают, что в свое время создали вместительный универсал, оригинальный кроссовер, мощное 160-сильное купе и даже кабриолет "Таврия". Для ралли подготовили 180-сильную "Таврию-Апельсин" с полным приводом.

Кроме того, в 90-х выпустили несколько экземпляров электромобиля ЗАЗ-1109 мощностью 25-35 л. с. и с запасом хода до 140 км. Их даже планировали продавать в Европе и презентовали в Германии.

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Электрокар на агрегатах МиГ-29

[ + – ] Электромобиль "Киев-1103"

Электрокар "Киев-1103" создавали НПЦ "Информатика" и Институт электросварки имени Е. О. Патона. Мотором для него послужил стартер от истребителя МиГ-29 – легкому хэтчбеку с пластиковым кузовом вполне хватало его 25 л. с. В Израиле для электрокара создали батарею, позволяющую проехать 200 км без подзарядки.

Машину активно тестировали по Киеву и на автодроме "Чайка" и планировали даже продавать в Европе. Deutsche Bank был готов выдать льготный кредит для старта производства, но только под правительственные гарантии. Кабмин их не предоставил и проект "Киев-1103" закрыли.

Украинский суперкар

[ + – ] Суперкар Himera Q

Электрический суперкар Himera Q создали в 2017 году. Его презентовали в Киеве, но производство планировали начать в Испании. Низкое обтекаемое купе впечатляло ярким дизайном и характеристиками. Его собирались оснастить четырьмя моторами общей мощностью 1000 л. с. В теории авто могло разгоняться до 100 км/ч за 3 с и развивать 350 км/ч, а запас хода должен был составить 500 км.

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