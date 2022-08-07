Почти Mercedes: как выглядит самый невероятный тюнинг "Запорожца" (фото)

Старый "горбатый Запорожец" превратили в оригинальный спорткар. Двери автомобиля поднимаются вверх, как в знаменитом Mercedes-Benz 300SL.

Тюнинг "Запорожца" порой бывает весьма нестандартным и даже экстремальным. Народный украинский автомобиль смогли превратить даже в подобие спорткара. Подробности необычного авто раскрыли на сайте Avito.

[ + – ] Двери ЗАЗ-965 теперь поднимаются вверх Фото: Avito.ru

За основу взяли "горбатый" ЗАЗ-965 1967 года. Автомобиль получил стеклопластиковый обвес с массивными бамперами. Кроме того, крылья "Запорожца" расширены. Крышку переднего багажника дополнили воздухозаборником, а сзади появилось огромное антикрыло.

[ + – ] Сзади установили большое антикрыло Фото: Avito.ru

Главная изюминка авто – поднимающиеся вверх двери типа "крыло чайки", как у легендарного Mercedes-Benz 300SL. Их установка потребовала кардинальной переделки конструкции авто.

Важно

Боевой "Запорожец": украинцы готовят старый ЗАЗ к службе в ВСУ (видео)

Салон ЗАЗ-965 также серьезно изменен и теперь отделан ковролином. Установлены новые сиденья с чехлами и спортивный руль, обшитый перфорированной кожей. Также появилась современная магнитола.

[ + – ] В салоне установили новые кресла и руль Фото: Avito.ru

Хотя "горбатый Запорожец" выглядит как спорткупе, быстрым его не назовешь. Автомобиль сохранил серийный 0,9-литровый мотор и единственнымы изменениями стали конусный воздушный фильтр и спортивный выхлоп. Мощность незначительно возросла по сравнению со стандартной моделью (у нее – 27 л. с.).

Ранее Фокус сообщал, что неприметный Mercedes 124 1988 года продали по цене четырех Гелендвагенов.