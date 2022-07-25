Боевой "Запорожец": украинцы готовят старый ЗАЗ к службе в ВСУ (видео)

До войны этот "Запорожец" из Николаева совершил автопробег через всю Украину. Теперь его окрасили в цвет хаки и дорабатывают для армии.

Автопарк ВСУ вскоре пополнит старенький ЗАЗ-968А. Автомобиль уже готовят для защитников Украины мастера из Николаева. Сюжет о "Запорожце" опубликован на Youtube-канале "5к на ЗАЗі".

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[ + – ] "Запорожец" станет передвижным генератором для подзарядки электрооборудования Фото: скриншот/youtube

До начала полномасштабной войны этот ЗАЗ-968А, прозванный "Отаман", был путешественником. На нем Роман Буров и Виталий Пак проехали 5000 км по Украине и посетили 23 области нашей страны.

Теперь Роман Буров служит в ВСУ и решил взять "Отамана" с собой. Конечно, "Запорожец" не подходит для перевозки войск или боеприпасов, но ему все же нашли применение. ЗАЗ-968А станет "энергетической машиной" — своеобразным передвижным генератором для быстрой подзарядки раций, смартфонов, планшетов и других гаджетов прямо на передовой.

[ + – ] ЗАЗ уже перекрасили в цвет хаки и оснастили его маскировочной сетью

"Запорожец" окрасили в цвет хаки и добавили ему камуфляжную сеть. Теперь необходимо установить на него специальное оборудование стоимостью 50 000 гривен. На данный момент идет сбор средств на нестандартный тюнинг ЗАЗ.

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Напомним, что ЗАЗ-968А "Запорожец" выпускали с 1973 по 1980 годы. Автомобиль оснащен 1,2-литровым 40-сильным мотором и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Кривом Роге наладили выпуск багги для ВСУ. Они простые по конструкции и стоят 80-90 тысяч гривен.