В Украине восстановили поврежденное во время боевых действий ретро-авто (фото)

Кабриолет "Победа" — довольно редкая модель и до наших дней дошло немного таких машин. Изрешеченный осколками автомобиль отреставрирован и выглядит как новый.

Украинские мастера-реставраторы дали новую жизнь редкому кабриолету ГАЗ М-20 "Победа". Автомобиль серьезно пострадал во время боевых действий в Киевской области. Об этом рассказали на странице Украинского автомобильного клуба в Facebook.

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[ + – ] Кузов авто изрешетило осколками

Именно этой организации и принадлежит кабриолет ГАЗ М-20 "Победа". Коллекция Украинского автомобильного клуба хранилась в гараже в Киевской области, который пострадал от обстрелов.

[ + – ] Радиатор ГАЗ М-20 был пробит

Часть ретро-авто были полностью уничтожены, другие – изувечены и требуют реставрации. Первой решили восстановить именно "Победу", ведь для владельцев автомобиль очень много значит.

Кузов ГАЗ М-20 был изрешечен осколками, лобовое стекло разбито, а салон поврежден. Кроме того, автомобилю пробило радиатор.

[ + – ] Автомобиль реставрировали очень быстро

Над кабриолетом поработали реставраторы из двух мастерских. Они заделали дыры и полностью перекрасили кузов. Теперь "Победа" выглядит как новая. Отныне автомобиль решили называть "Перемога".

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Следует отметить, что кабриолет ГАЗ М-20 – очень редкая версия "Победы". Из 241 497 выпущенных авто лишь 14 222 имели мягкую складывающуюся крышу. Сейчас таких машин осталось немного и экземпляры в хорошем состоянии стоят десятки тысяч долларов.

[ + – ] Кабриолет "Победа" — очень редкая модель

ГАЗ М-20 "Победа" оснащен 2,1-литровым двигателем мощностью 52 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Кабриолет может развить 105 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине восстановили до состояния нового авто более ранний кабриолет ГАЗ-А 1936 года.