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Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)

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Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Фото: Barrett-Jackson | Plymouth Road Runner Superbird стал одним из самых дорогих американских авто

Plymouth Road Runner Superbird — один из первых в мире автомобилей с задним антикрылом. Оптимизированная аэродинамика позволяла развивать 300-320 км/ч на скоростных гоночных трассах.

В Лас-Вегасе с аукциона Barrett-Jackson продали редчайший Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. За него выручили 1,65 миллиона долларов и он стал одним из самых дорогих американских авто всех времен. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Автомобиль создавали для скоростных гоночных трасс
Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Road Runner Superbird – одна из самых нестандартных моделей за всю историю американского автопрома. Он и его собрат Dodge Charger Daytona стали первыми в мире серийными автомобилями с задним антикрылом.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Огромное антикрыло — визитная карточка Superbird
Фото: Barrett-Jackson

Столь необычные машины создавались для гонок NASCAR. На скоростных овальных автодромах они разгонялись до 300-320 км/ч, а на такой скорости аэродинамика играет огромную роль. Поэтому в Plymouth Road Runner 1970 года спереди установили обтекатель с выдвижными фарами, а сзади – антикрыло.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Автомобиль отлично сохранился и соответствует оригиналу
Фото: Barrett-Jackson

Правила NASCAR в те времена требовали, чтобы в гонках участвовали серийные модели. Вот почему выпустили 1935 таких Road Runner и назвали спецверсию Superbird.

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Однако лишь 135 авто получили такой же двигатель, как у гоночного Superbird – 7,0-литровый V8 Hemi мощностью 425 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 5 с.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi
Фото: Barrett-Jackson

Именно такой Plymouth Road Runner Superbird и выставили на продажу. Автомобиль отлично сохранился и практически полностью соответствует оригиналу.

Ранее Фокус сообщал, что на том же аукционе Barrett-Jackson продали новейший Cadillac Escalade-V. Первый экземпляр заряженного внедорожника ушел с молотка за 500 тыс. долларов.