Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)

Plymouth Road Runner Superbird — один из первых в мире автомобилей с задним антикрылом. Оптимизированная аэродинамика позволяла развивать 300-320 км/ч на скоростных гоночных трассах.

В Лас-Вегасе с аукциона Barrett-Jackson продали редчайший Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. За него выручили 1,65 миллиона долларов и он стал одним из самых дорогих американских авто всех времен. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

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[ + – ] Автомобиль создавали для скоростных гоночных трасс Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Road Runner Superbird – одна из самых нестандартных моделей за всю историю американского автопрома. Он и его собрат Dodge Charger Daytona стали первыми в мире серийными автомобилями с задним антикрылом.

[ + – ] Огромное антикрыло — визитная карточка Superbird Фото: Barrett-Jackson

Столь необычные машины создавались для гонок NASCAR. На скоростных овальных автодромах они разгонялись до 300-320 км/ч, а на такой скорости аэродинамика играет огромную роль. Поэтому в Plymouth Road Runner 1970 года спереди установили обтекатель с выдвижными фарами, а сзади – антикрыло.

[ + – ] Автомобиль отлично сохранился и соответствует оригиналу Фото: Barrett-Jackson

Правила NASCAR в те времена требовали, чтобы в гонках участвовали серийные модели. Вот почему выпустили 1935 таких Road Runner и назвали спецверсию Superbird.

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Однако лишь 135 авто получили такой же двигатель, как у гоночного Superbird – 7,0-литровый V8 Hemi мощностью 425 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 5 с.

[ + – ] Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi Фото: Barrett-Jackson

Именно такой Plymouth Road Runner Superbird и выставили на продажу. Автомобиль отлично сохранился и практически полностью соответствует оригиналу.

Ранее Фокус сообщал, что на том же аукционе Barrett-Jackson продали новейший Cadillac Escalade-V. Первый экземпляр заряженного внедорожника ушел с молотка за 500 тыс. долларов.