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Найнезвичайніше американське авто 70-х продали на аукціоні за $1,65 мільйона (фото)

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Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Фото: Barrett-Jackson | Plymouth Road Runner Superbird став одним із найдорожчих американських авто

Plymouth Road Runner Superbird — один із перших у світі автомобілів із заднім антикрилом. Оптимізована аеродинаміка дозволяла розвивати 300-320 км/год на швидкісних перегонних трасах.

У Лас-Вегасі з аукціону Barrett-Jackson продали рідкісний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. За нього вторгували 1,65 мільйона доларів і він став одним із найдорожчих американських авто всіх часів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Автомобіль створювали для швидкісних перегонних трас
Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Road Runner Superbird — одна з найнестандартніших моделей за всю історію американського автопрому. Він та його побратим Dodge Charger Daytona стали першими у світі серійними автомобілями із заднім антикрилом.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Величезне антикрило – візитна картка Superbird
Фото: Barrett-Jackson

Такі незвичайні машини створювалися для перегонів NASCAR. На швидкісних овальних автодромах вони розганялися до 300-320 км/год, але за такої швидкості аеродинаміка грає величезну роль. Тому в Plymouth Road Runner 1970 спереду встановили обтічник з висувними фарами, а ззаду — антикрило.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Автомобіль чудово зберігся і відповідає оригіналу
Фото: Barrett-Jackson

Правила NASCAR на той час вимагали, щоб у перегонах брали участь серійні моделі. Ось чому випустили 1935 року таких Road Runner і назвали спецверсію Superbird.

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Однак лише 135 автомобілів отримали такий же двигун, як у перегонового Superbird — 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с. З ним розгін до 100 км/год займає 5 с.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Road Runner Superbird 1970
Під капотом встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi
Фото: Barrett-Jackson

Саме такий Plymouth Road Runner Superbird і виставили на продаж. Автомобіль добре зберігся і майже повністю відповідає оригіналу.

Раніше Фокус повідомляв, що на тому ж аукціоні Barrett-Jackson продали новий Cadillac Escalade-V. Перший екземпляр зарядженого позашляховика пішов із молотка за 500 тис. доларів.