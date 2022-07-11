Найнезвичайніше американське авто 70-х продали на аукціоні за $1,65 мільйона (фото)

Plymouth Road Runner Superbird — один із перших у світі автомобілів із заднім антикрилом. Оптимізована аеродинаміка дозволяла розвивати 300-320 км/год на швидкісних перегонних трасах.

У Лас-Вегасі з аукціону Barrett-Jackson продали рідкісний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. За нього вторгували 1,65 мільйона доларів і він став одним із найдорожчих американських авто всіх часів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Автомобіль створювали для швидкісних перегонних трас Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Road Runner Superbird — одна з найнестандартніших моделей за всю історію американського автопрому. Він та його побратим Dodge Charger Daytona стали першими у світі серійними автомобілями із заднім антикрилом.

[ + – ] Величезне антикрило – візитна картка Superbird Фото: Barrett-Jackson

Такі незвичайні машини створювалися для перегонів NASCAR. На швидкісних овальних автодромах вони розганялися до 300-320 км/год, але за такої швидкості аеродинаміка грає величезну роль. Тому в Plymouth Road Runner 1970 спереду встановили обтічник з висувними фарами, а ззаду — антикрило.

[ + – ] Автомобіль чудово зберігся і відповідає оригіналу Фото: Barrett-Jackson

Правила NASCAR на той час вимагали, щоб у перегонах брали участь серійні моделі. Ось чому випустили 1935 року таких Road Runner і назвали спецверсію Superbird.

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Однак лише 135 автомобілів отримали такий же двигун, як у перегонового Superbird — 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с. З ним розгін до 100 км/год займає 5 с.

[ + – ] Під капотом встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi Фото: Barrett-Jackson

Саме такий Plymouth Road Runner Superbird і виставили на продаж. Автомобіль добре зберігся і майже повністю відповідає оригіналу.

Раніше Фокус повідомляв, що на тому ж аукціоні Barrett-Jackson продали новий Cadillac Escalade-V. Перший екземпляр зарядженого позашляховика пішов із молотка за 500 тис. доларів.