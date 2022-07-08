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Непоказний 33-річний Volkswagen Golf продають за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

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Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Фото: carscoops.com | Volkswagen Golf G60 Limited — найрідкісніша і найцінніша версія моделі

Усього випустили лише 71 заряджений Volkswagen Golf G60 Limited. Компресорний мотор дозволяє хетчбеку розвинути 229 км/год.

У Великій Британії на продаж виставили Volkswagen Golf 1989 року. За звичайний на вигляд хетчбек просять цілих 79 995 фунтів стерлінгів ($98 000) — за ціною BMW X5 або Porsche Cayenne в не найдешевшій комплектації. Про це пише сайт Carscoops.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Усього випустили лише 71 Volkswagen Golf G60 Limited
Фото: carscoops.com

Справа в тому, що продається не зовсім стандартний VW Golf II, а дуже рідкісна заряджена версія G60 Limited. 1989 року випустили лише 71 такий автомобіль і зараз ціни на раритетну модифікацію підскочили в кілька разів.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Автомобіль розганяється до 229 км/год
Фото: carscoops.com

Візуально Volkswagen Golf G60 Limited мало чим відрізняється від стандартної моделі. Хіба що колісні арки трохи розширені, а грати радіатора прикрашені блакитним обідком. Також встановлені 15-дюймові диски BBS. У салоні з'явилися спортивні сидіння, обшиті дорогою шкірою Nappa.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Спортивні сидіння обшиті шкірою Nappa
Фото: carscoops.com

Головна особливість Volkswagen Golf G60 Limited 1989 ховається під капотом. Заряджений хетчбек отримав 1,8-літровий компресорний двигун на 211 к. с. — він був майже вдвічі потужнішим, ніж Golf GTI тих років. Розгін до 100 км/год займає 7,2 секунди, а максимальна швидкість становить 229 км/год.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Компресорний 1,8-літровий двигун розвиває 211 к. с.
Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль — 16-й у серії. Його пробіг складає 108 900 км, а комплектація Volkswagen Golf враховує ABS, центральний замок, бортовий комп'ютер, електросклопідйомники, люк і підігрів сидінь.

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