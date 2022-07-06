Ціна 35 тисяч євро та 220 сил: як виглядає найнеймовірніший Logan (фото)

Седан Logan перетворили на справжній спорткар для перегонів. Автомобіль полегшили до 1050 кг та оснастили 220-сильним двигуном.

У Румунії виставили на продаж надзвичайно незвичайний седан Dacia Logan 2020 року. Недорогий седан перетворили на справжній спорткар. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Седан оцінили у 35 тис. євро Фото: carscoops.com

Нестандартний тюнінг Логана виконав румунський перегонник Космін Іон. Автомобіль серйозно змінився і не дивно, що ціна Dacia Logan зросла до 35 тисяч євро.

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Попри зовнішню схожість зі стандартним Dacia Logan, всі кузовні панелі нові та виконані зі скловолокна, а замість скла встановлений прозорий пластик. Це дозволило знизити масу до 1050 кг. В авто розширені крила та додано обвіс. Також з'явилися 17-дюймові диски із перегонними шинами.

[ + – ] Усі кузовні панелі виконані зі скловолокна Фото: carscoops.com

Із салону прибрали все непотрібне для зниження ваги — оздоблення, шумоізоляцію, аудіосистему, кондиціонер. Натомість з'явилися трубчастий каркас безпеки, система автоматичного пожежогасіння, а також спортивне кермо та ківшеподібні сидіння.

[ + – ] Під капотом ховається 2,0-літровий 220-сильний двигун Фото: carscoops.com

Під капотом тепер встановлений 2,0-літровий двигун Renault. Після доопрацювання його потужність зросла зі 145 до 220 к. с. У парі з двигуном працює нова 6-ступінчаста секвентальна КПП.

[ + – ] З салону зникли обробка та шумоізоляція Фото: carscoops.com

Крім того, повністю перероблена ходова автомобіля — встановлені нові регульовані пружини підвіски INTRAX та гальма AP Racing.

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