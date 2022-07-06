Ціна 35 тисяч євро та 220 сил: як виглядає найнеймовірніший Logan (фото)
Седан Logan перетворили на справжній спорткар для перегонів. Автомобіль полегшили до 1050 кг та оснастили 220-сильним двигуном.
У Румунії виставили на продаж надзвичайно незвичайний седан Dacia Logan 2020 року. Недорогий седан перетворили на справжній спорткар. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Нестандартний тюнінг Логана виконав румунський перегонник Космін Іон. Автомобіль серйозно змінився і не дивно, що ціна Dacia Logan зросла до 35 тисяч євро.Важливо
Попри зовнішню схожість зі стандартним Dacia Logan, всі кузовні панелі нові та виконані зі скловолокна, а замість скла встановлений прозорий пластик. Це дозволило знизити масу до 1050 кг. В авто розширені крила та додано обвіс. Також з'явилися 17-дюймові диски із перегонними шинами.
Із салону прибрали все непотрібне для зниження ваги — оздоблення, шумоізоляцію, аудіосистему, кондиціонер. Натомість з'явилися трубчастий каркас безпеки, система автоматичного пожежогасіння, а також спортивне кермо та ківшеподібні сидіння.
Під капотом тепер встановлений 2,0-літровий двигун Renault. Після доопрацювання його потужність зросла зі 145 до 220 к. с. У парі з двигуном працює нова 6-ступінчаста секвентальна КПП.
Крім того, повністю перероблена ходова автомобіля — встановлені нові регульовані пружини підвіски INTRAX та гальма AP Racing.
Раніше Фокус повідомляв, що унікальний гоночний Ferrari за 30 мільйонів доларів розбили в ДТП.