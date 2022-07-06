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Ціна 35 тисяч євро та 220 сил: як виглядає найнеймовірніший Logan (фото)

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Dacia Logan 2020, Dacia Logan, Renault Logan, тюнінг Логана, перегонний Логан, новий Логан
Фото: carscoops.com | Dacia Logan 2020 року підготували до перегонів

Седан Logan перетворили на справжній спорткар для перегонів. Автомобіль полегшили до 1050 кг та оснастили 220-сильним двигуном.

У Румунії виставили на продаж надзвичайно незвичайний седан Dacia Logan 2020 року. Недорогий седан перетворили на справжній спорткар. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Dacia Logan 2020, Dacia Logan, Renault Logan, тюнінг Логана, гоночний Логан, новий Логан
Седан оцінили у 35 тис. євро
Фото: carscoops.com

Нестандартний тюнінг Логана виконав румунський перегонник Космін Іон. Автомобіль серйозно змінився і не дивно, що ціна Dacia Logan зросла до 35 тисяч євро.

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Попри зовнішню схожість зі стандартним Dacia Logan, всі кузовні панелі нові та виконані зі скловолокна, а замість скла встановлений прозорий пластик. Це дозволило знизити масу до 1050 кг. В авто розширені крила та додано обвіс. Також з'явилися 17-дюймові диски із перегонними шинами.

Dacia Logan 2020, Dacia Logan, Renault Logan, тюнінг Логана, гоночний Логан, новий Логан
Усі кузовні панелі виконані зі скловолокна
Фото: carscoops.com

Із салону прибрали все непотрібне для зниження ваги — оздоблення, шумоізоляцію, аудіосистему, кондиціонер. Натомість з'явилися трубчастий каркас безпеки, система автоматичного пожежогасіння, а також спортивне кермо та ківшеподібні сидіння.

Dacia Logan 2020, Dacia Logan, Renault Logan, тюнінг Логана, гоночний Логан, новий Логан
Під капотом ховається 2,0-літровий 220-сильний двигун
Фото: carscoops.com

Під капотом тепер встановлений 2,0-літровий двигун Renault. Після доопрацювання його потужність зросла зі 145 до 220 к. с. У парі з двигуном працює нова 6-ступінчаста секвентальна КПП.

Dacia Logan 2020, Dacia Logan, Renault Logan, тюнінг Логана, гоночний Логан, новий Логан
З салону зникли обробка та шумоізоляція
Фото: carscoops.com

Крім того, повністю перероблена ходова автомобіля — встановлені нові регульовані пружини підвіски INTRAX та гальма AP Racing.

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