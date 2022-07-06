Цена 35 тысяч евро и 220 сил: как выглядит самый невероятный Logan (фото)
Седан Logan превратили в настоящий спорткар для гонок. Автомобиль облегчили до 1050 кг и оснастили 220-сильным двигателем.
В Румынии выставили на продажу очень необычный седан Dacia Logan 2020 года. Недорогой седан превратили в настоящий спорткар. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Нестандартный тюнинг Логана выполнил румынский гонщик Космин Ион. Автомобиль серьезно изменился и неудивительно, что цена Dacia Logan выросла до 35 тыс. евро.Важно
Несмотря на внешнюю схожесть со стандартным Dacia Logan, все кузовные панели новые и выполнены из стекловолокна, а вместо стекол установлен прозрачный пластик. Это позволило снизить массу до 1050 кг. У авто расширены крылья и добавлен обвес. Также появились 17-дюймовые диски с гоночными шинами.
Из салона убрали все ненужное для снижения веса — отделку, шумоизоляцию, аудиосистему, кондиционер. Зато появились трубчатый каркас безопасности, система автоматического пожаротушения, а также спортивный руль и ковшеобразные сиденья.
Под капотом теперь установлен 2,0-литровый двигатель Renault. После доработки его мощность выросла со 145 до 220 л. с. В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая секвентальная КПП.
Кроме того, полностью переделана ходовая автомобиля — установлены новые регулируемые пружины подвески INTRAX и тормоза AP Racing.
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