Цена 35 тысяч евро и 220 сил: как выглядит самый невероятный Logan (фото)

Седан Logan превратили в настоящий спорткар для гонок. Автомобиль облегчили до 1050 кг и оснастили 220-сильным двигателем.

В Румынии выставили на продажу очень необычный седан Dacia Logan 2020 года. Недорогой седан превратили в настоящий спорткар. Об этом сообщает сайт Carscoops.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Седан оценили в 35 тыс. евро Фото: carscoops.com

Нестандартный тюнинг Логана выполнил румынский гонщик Космин Ион. Автомобиль серьезно изменился и неудивительно, что цена Dacia Logan выросла до 35 тыс. евро.

Важно

Восстание машин: колонна беспилотных авто заблокировала движение в Сан-Франциско (фото)

Несмотря на внешнюю схожесть со стандартным Dacia Logan, все кузовные панели новые и выполнены из стекловолокна, а вместо стекол установлен прозрачный пластик. Это позволило снизить массу до 1050 кг. У авто расширены крылья и добавлен обвес. Также появились 17-дюймовые диски с гоночными шинами.

[ + – ] Все кузовные панели выполнены из стекловолокна Фото: carscoops.com

Из салона убрали все ненужное для снижения веса — отделку, шумоизоляцию, аудиосистему, кондиционер. Зато появились трубчатый каркас безопасности, система автоматического пожаротушения, а также спортивный руль и ковшеобразные сиденья.

[ + – ] Под капотом прячется 2,0-литровый 220-сильный мотор Фото: carscoops.com

Под капотом теперь установлен 2,0-литровый двигатель Renault. После доработки его мощность выросла со 145 до 220 л. с. В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая секвентальная КПП.

[ + – ] Из салона исчезли отделка и шумоизоляция Фото: carscoops.com

Кроме того, полностью переделана ходовая автомобиля — установлены новые регулируемые пружины подвески INTRAX и тормоза AP Racing.

Ранее Фокус сообщал, что уникальный гоночный Ferrari за $30 миллионов разбили в ДТП.