Восстание машин: колонна беспилотных авто заблокировала движение в Сан-Франциско (фото)

Беспилотные такси по неизвестной причине съехались на одну улицу и образовали там пробку. Разработчики автомобилей начали расследование инцидента.

Курьезный случай произошел в центре Сан-Франциско. Более десятка беспилотных такси Cruise остановились в одном месте и устроили затор. Фото инцидента появились на сайте Reddit.

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[ + – ] Беспилотные авто остановились и образовали пробку Фото: Reddit

По неизвестной причине около полуночи беспилотные такси съехались на одну улицу и как по команде остановились там. В результате посреди ночи образовалась огромная пробка.

Представители службы такси Cruise приехали на место примерно через 20 минут и убрали машины. В компании принесли извинения за причиненные неудобства, однако объяснить странное поведение авто не смогли – на данный момент ведется расследование.

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Беспилотное такси Cruise от General Motors запустили в Сан-Франциско с конца 2021 года. Около 30 электромобилей Chevrolet Bolt перевозят пассажиров в полностью автономном режиме.

[ + – ] Причины инцидента расследуются Фото: Reddit

Проект Cruise является пилотным – по сути, технология только тестируется. В целях безопасности такси курсируют только в ночное время (с 22.00 до 6.00) и в отдельных районах города, а их скорость не превышает 48 км/ч. Однако, в отличие от других аналогичных служб такси, в автомобилях Cruise нет операторов, которые в экстремальной ситуации могут взять управление на себя.

Ранее Фокус сообщал, что свою службу беспилотного такси уже запустили и Hyundai.