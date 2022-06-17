Tesla на автопилоте стали участниками сотен ДТП: начато расследование

За 2021-2022 годы зафиксировали 273 ДТП с участием Tesla на автопилоте. Этот показатель гораздо выше, чем у автомобилей других марок, оснащенных аналогичными системами.

ДТП с участием электрокаров Tesla на автопилоте стали настолько частыми, что привлекли внимание правительства США. Национальное агентство безопасности дорожного движения NHTSA начало расследование причин аварий, сообщает сайт Carscoops.

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Промежуточные результаты расследования уже опубликованы в отчете NHTSA – он содержит статистику ДТП с участием полностью беспилотных авто, а также машин, передвигавшихся на автопилоте. Данные взяты за 2021-2022 годы, ведь именно с прошлого года агентство обязало всех автопроизводителей предоставлять информацию об авариях с участием машин в режиме автопилота.

[ + – ] Частые аварии Tesla на автопилоте стали причиной для расследования организации NHTSA Фото: CBS News

Всего таких ДТП зафиксировали 392, из них 116 – с участием других машин, в трех пострадали пешеходы, а в одном – велосипедист. Гибель людей или серьезные травмы отмечены в 11 авариях из 98 проанализированных (пока статистика неполная). Также отмечается, что 125 ДТП произошли в Калифорнии.

Для Tesla информация NHTSA оказалась нерадостной. Дело в том, что 273 ДТП приходится именно на автомобили американского бренда. На втором месте с большим отставанием идет Honda (90 аварий), а на третьем Subaru – 10. У Ford отмечено 5 ДТП, в Toyota – 4, а в General Motors – 2.

Отдельно изучали статистику аварийности автомобилей с полноценным автопилотом – тестовых прототипов, а также первых беспилотных такси. Таких ДТП насчитали 130 и почти половина из них приходится на беспилотники Waymo от Google.

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В NHTSA отмечают, что большое количество аварий с участием автопилота Tesla может быть обусловлено тем, что он уже установлен на 825 970 электрокаров, тогда как, например, система полуавтономного вождения General Motors Super Cruise стоит только на 34 000 машин. С другой стороны, технологией Nissan ProPilot оснащены 560 тыс. авто и ни отмечено ни одной аварии с ее участием.

Кроме того, в NHTSA установили, что в ряде ДТП автопилот Tesla отключался буквально за секунду до столкновения. Эти факты требуют дополнительного изучения. Они могут не только подпортить статистику Tesla еще больше, но и поставить под сомнение надежность системы, которая отключается в экстремальной ситуации.

Ранее Фокус рассказывал о курьезном ДТП с участием Tesla на автопилоте – автомобиль не распознал самолет и врезался в него.