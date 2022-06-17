Tesla на автопілоті стали учасниками сотень ДТП: розпочато розслідування

За 2021-2022 роки зафіксовано 273 ДТП за участю Tesla на автопілоті. Цей показник набагато вищий, ніж в інших марок, оснащених аналогічними системами.

ДТП за участю електрокарів Tesla на автопілоті стали такими частими, що привернули увагу уряду США. Національне агентство безпеки дорожнього руху NHTSA розпочало розслідування причин аварій, повідомляє сайт Carscoops.

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Проміжні результати розслідування вже опубліковані у звіті NHTSA — він містить статистику ДТП за участю безпілотних авто, а також машин, що пересувалися на автопілоті. Дані взяті за 2021-2022 роки, адже саме з минулого року агентство зобов'язало всіх автовиробників надавати інформацію про аварії за участю машин у режимі автопілота.

[ + – ] Часті аварії Tesla на автопілоті стали причиною розслідування організації NHTSA Фото: нос

Загалом таких ДТП зафіксували 392, з них 116 — за участю інших машин, у трьох постраждали пішоходи, а в одній — велосипедист. Загибель людей або серйозні травми відмічені в 11 аваріях із 98 проаналізованих (поки статистика неповна). Також наголошується, що 125 ДТП сталося в Каліфорнії.

Для Tesla інформація NHTSA виявилася невтішною. Річ у тому, що 273 ДТП припадає саме на автомобілі американського бренду. На другому місці з великим відставанням йде Honda (90 аварій), а на третьому Subaru — 10. У Ford відмічено 5 ДТП, у Toyota — 4, а у General Motors — 2.

Окремо вивчали статистику аварійності автомобілів із повноцінним автопілотом — тестових прототипів, а також перших безпілотних таксі. Таких ДТП нарахували 130 і майже половина з них посідає безпілотники Waymo від Google.

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У NHTSA зазначають, що велика кількість аварій за участю автопілота Tesla може бути обумовлена тим, що він вже встановлений на 825 970 електрокарів, тоді як, наприклад, система напівавтономного керування General Motors Super Cruise стоїть лише на 34 000 машин. З іншого боку, технологією Nissan ProPilot оснащено 560 тис. авто і не відмічено жодної аварії за її участю.

Крім того, у NHTSA встановили, що в низці ДТП автопілот Tesla вимикався буквально за секунду до зіткнення. Ці факти потребують додаткового вивчення. Вони можуть не тільки зіпсувати статистику Tesla ще більше, але й поставити під сумнів надійність системи, яка вимикається в екстремальній ситуації.

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