Розбитий електромобіль Tesla спалахнув через три тижні після ДТП (відео)

Розбитий електрокар Tesla Model S стояв недоторканим на сміттєзвалищі авто і сам спалахнув. Щоб його загасити, довелося вирити яму та наповнити її водою.

Дивний інцидент відбувся в американському місті Сакраменто. На автозвалищі спалахнув електромобіль Tesla Model S, розбитий у ДТП. Гасіння електрокара виявилося непростим. Про це розповіла у Twitter міська пожежна служба.

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[ + – ] Електрокар готували до утилізації після ДТП

Для того, щоб локалізувати пожежу, довелося вирити яму, наповнити її водою і за допомогою крана опустити електрокар Tesla, що горить. Лише після того, як батарея охолола, її все-таки вдалося загасити. Автомобіль вигорів ущент.

[ + – ] Для електромобіля вирили басейн та наповнили його водою

Пожежі Tesla — не рідкість: електромобілі вже неодноразово спалахували відразу після ДТП або під час зарядки. Однак саме ця машина простояла на авторозбиранні три тижні. Після аварії її туди привезли й не чіпали — машина чекала на утилізацію.

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Мало того, за попередньою інформацією, батарея Tesla Model S у ДТП не постраждала. Втім, цілком можливо пошкодження не помітили або її вдарили під час транспортування на звалище.

[ + – ] Найімовірніше, причиною пожежі є пошкодження батареї електромобіля

Найімовірніше, саме внаслідок механічного пошкодження в акумуляторних осередках почалися хімічні процеси, що супроводжуються підвищенням температури. Грубо кажучи, батарея тривалий час тліла, доки не спалахнула. Точні причини пожежі встановлять розслідування.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla не помітив реактивний літак й електромобіль врізався в нього.