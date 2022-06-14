Разбитый электромобиль Tesla самовоспламенился через три недели после ДТП (видео)

Разбитый электрокар Tesla Model S стоял нетронутым на свалке авто и сам загорелся. Чтобы его потушить, пришлось вырыть яму и наполнить ее водой.

Странный инцидент имел место в американском городе Сакраменто. На автосвалке загорелся электромобиль Tesla Model S, разбитый в ДТП. Тушение электрокара оказалось непростым. Об этом рассказала в Twitter городская пожарная служба.

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[ + – ] Электрокар готовили к утилизации после ДТП

Для того, чтобы локализировать пожар, пришлось вырыть яму, наполнить ее водой и с помощью крана опустить туда горящий электрокар Tesla. Лишь после того, как батарея охладилась, ее все-таки удалось потушить. Автомобиль выгорел дотла.

[ + – ] Для электромобиля вырыли бассейн и наполнили его водой

Пожары Tesla — не редкость: электромобили уже неоднократно воспламенялись сразу после ДТП или во время зарядки. Однако конкретно эта машина простояла на авторазборке три недели. После аварии ее туда привезли и не трогали – машина ожидала утилизацию.

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Мало того, по предварительной информации, батарея Tesla Model S в ДТП не пострадала. Впрочем, вполне возможно повреждение не заметили либо же ее ударили при транспортировке на свалку.

[ + – ] Скорее всего, причиной пожара является повреждение батареи электромобиля

Скорее всего, именно вследствие механического повреждения в аккумуляторных ячейках начались химические процессы, сопровождающиеся повышением температуры. Грубо говоря, батарея длительное время тлела, пока не воспламенилась. Точные причины пожара установит расследование.

Ранее Фокус сообщал, что автопилот Tesla не заметил реактивный самолет и электромобиль врезался в него.