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Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео)

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Hyundai Ioniq 5, беспилотное такси, автономное такси, беспилотные авто, авто с автопилотом
Фото: Hyundai | В такси RoboRide используются электрокары Hyundai Ioniq 5

Беспилотные такси Hyundai Ioniq 5 будут курсировать в центральном районе Сеула. Заказать их можно через специальное приложение.

В Сеуле начала работу служба беспилотного такси RoboRide. Первым его пассажиром стал мэр города О Се Хун. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

Именно Hyundai совместно со стартапом Jin Mobility и является организатором сервиса такси. Пассажиров будут возить беспилотные электромобили Hyundai Ioniq 5. На первых порах их будет два, но со временем их количество увеличится.

Hyundai Ioniq 5, беспилотное такси, автономное такси, беспилотные авто, авто с автопилотом
Беспилотные авто курсируют в центральном районе Сеула Гангнам
Фото: Hyundai

Электрокары оснащены автопилотом 4 уровня, то есть могут передвигаться полностью самостоятельно. Впрочем, в салоне будет водитель-оператор – в экстремальной ситуации он сможет взять управление на себя. Сервис RoboRide уже получил все необходимые разрешения.

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Заказать такси RoboRide можно будет через специальное мобильное приложение. Hyundai Ioniq 5 сможет брать до трех пассажиров.

Беспилотные Hyundai Ioniq 5 будут курсировать в центральном районе Гангнам (именно о нем знаменитая песня Gangnam style). Поскольку трафик там довольно сильный, то такси RoboRide будут работать с 10.00 до 16.00 и их эксплуатация в часы пик пока не планируется.

Служба такси позволит испытать автопилот в реальных условиях

Конечно, пока RoboRide – пилотный проект, как и аналогичные службы автономных такси в других странах. Он позволит не только "обкатать" автопилот в реальных условиях, но и испытать систему взаимодействия беспилотных автомобилей с "умными" светофорами и другой инновационной инфраструктурой современных городов.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz представил инновационный автопилот, которым будут оснащать модели S-Class и EQS.