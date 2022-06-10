Hyundai запускает собственный сервис беспилотного такси (видео)

Беспилотные такси Hyundai Ioniq 5 будут курсировать в центральном районе Сеула. Заказать их можно через специальное приложение.

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В Сеуле начала работу служба беспилотного такси RoboRide. Первым его пассажиром стал мэр города О Се Хун. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

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Именно Hyundai совместно со стартапом Jin Mobility и является организатором сервиса такси. Пассажиров будут возить беспилотные электромобили Hyundai Ioniq 5. На первых порах их будет два, но со временем их количество увеличится.

[ + – ] Беспилотные авто курсируют в центральном районе Сеула Гангнам Фото: Hyundai

Электрокары оснащены автопилотом 4 уровня, то есть могут передвигаться полностью самостоятельно. Впрочем, в салоне будет водитель-оператор – в экстремальной ситуации он сможет взять управление на себя. Сервис RoboRide уже получил все необходимые разрешения.

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Заказать такси RoboRide можно будет через специальное мобильное приложение. Hyundai Ioniq 5 сможет брать до трех пассажиров.

Беспилотные Hyundai Ioniq 5 будут курсировать в центральном районе Гангнам (именно о нем знаменитая песня Gangnam style). Поскольку трафик там довольно сильный, то такси RoboRide будут работать с 10.00 до 16.00 и их эксплуатация в часы пик пока не планируется.

[ + – ] Служба такси позволит испытать автопилот в реальных условиях

Конечно, пока RoboRide – пилотный проект, как и аналогичные службы автономных такси в других странах. Он позволит не только "обкатать" автопилот в реальных условиях, но и испытать систему взаимодействия беспилотных автомобилей с "умными" светофорами и другой инновационной инфраструктурой современных городов.

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