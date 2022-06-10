Hyundai запускає власний сервіс безпілотного таксі (відео)

Безпілотні таксі Hyundai Ioniq 5 курсуватимуть у центральному районі Сеула. Замовити їх можна через спеціальний додаток.

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У Сеулі розпочала роботу служба безпілотного таксі RoboRide. Першим його пасажиром став мер міста О Се Хун. Про це повідомляє пресслужба Hyundai.

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Саме Hyundai спільно зі стартапом Jin Mobility є організатором сервісу таксі. Пасажирів возитимуть безпілотні електромобілі Hyundai Ioniq 5. Спочатку їх буде два, але з часом їх кількість збільшиться.

[ + – ] Безпілотні авто курсують у центральному районі Сеула Гангнам Фото: Hyundai

Електрокари оснащені автопілотом 4 рівня, тобто можуть пересуватись повністю самостійно. Втім, у салоні буде водій-оператор — в екстремальній ситуації він зможе взяти керування на себе. Сервіс RoboRide уже отримав усі необхідні дозволи.

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Замовити таксі RoboRide можна буде через спеціальний мобільний додаток. Hyundai Ioniq 5 зможе взяти до трьох пасажирів.

Безпілотні Hyundai Ioniq 5 курсуватимуть у центральному районі Гангнам (саме про нього знаменита пісня Gangnam style). Оскільки трафік там досить сильний, то таксі RoboRide працюватимуть з 10:00 до 16:00 і їх експлуатація в години пік поки що не планується.

[ + – ] Служба таксі дозволить випробувати автопілот у реальних умовах

Звичайно, поки що RoboRide — пілотний проєкт, як й аналогічні служби автономних таксі в інших країнах. Він дозволить не лише "обкатати" автопілот у реальних умовах, а й випробувати систему взаємодії безпілотних автомобілів із "розумними" світлофорами й іншою інноваційною інфраструктурою сучасних міст.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz представив інноваційний автопілот, яким будуть оснащувати моделі S-Class та EQS.