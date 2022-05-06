Краще, ніж у Tesla: Mercedes-Benz представив найбільш інноваційний автопілот (відео)

Drive Pilot від Mercedes-Benz — перший у світі серійний автопілот третього рівня. Поки що він доступний лише в Німеччині, але до кінця року буде запропонований і в інших країнах.

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Mercedes-Benz запускає у продаж нову версію своєї системи напівавтономного керування Drive Pilot. Із 17 травня вона доступна як опція для Mercedes-Benz S-Class та EQS у Німеччині за 5 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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Drive Pilot — передова технологія автономної їзди на серійних автомобілях. Це перший у світі автопілот третього рівня, що дозволяє водієві не тримати руки на кермі та навіть не стежити за дорогою. Довідка: автопілот Tesla належить до другого рівня.

[ + – ] Нова технологія доступна для Mercedes-Benz S-Class та EQS Фото: Mercedes-Benz

Лише в крайніх випадках автомобіль може попросити людини взяти управління себе. Причому, якщо водій не відреагує, то машина сама зупиниться на узбіччі.

Досягти такої автономності вдалося за рахунок встановлення набору камер, ультразвукових датчиків, радарів і лідара (лазерного далекоміра). Керує автопілотами система штучного інтелекту.

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Утім, поки що з міркувань безпеки на систему накладено низку обмежень. Вона працює лише на швидкостях до 60 км/год і користуватися нею можна на обмеженій кількості німецьких доріг загальною довжиною приблизно 13 000 км (вони внесені в пам'ять автопілота).

[ + – ] Опція Drive Pilot коштує 5 000 євро

До кінця року Drive Pilot виведуть на американський ринок — влада штатів Каліфорнія і Невада готова видати дозвіл на її експлуатацію. Крім того, вже триває процес сертифікації системи у Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla спричинив курйозну ДТП — електромобіль врізався в реактивний літак.