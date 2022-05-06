Лучше, чем у Tesla: Mercedes-Benz представил самый инновационный автопилот (видео)

Drive Pilot от Mercedes-Benz – первый в мире серийный автопилот третьего уровня. Пока он доступен только в Германии, но к концу года будет предложен и в других странах.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Mercedes-Benz запускает в продажу новую версию своей системы полуавтономного вождения Drive Pilot. С 17 мая она доступна в качестве опции для Mercedes-Benz S-Class и EQS в Германии за 5000 евро. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Drive Pilot – самая передовая технология автономной езды на серийных автомобилях. Это первый в мире автопилот третьего уровня, позволяющий водителю не держать руки на руле и даже не следить за дорогой. Для справки: автопилот Tesla относится ко второму уровню.

[ + – ] Новая технология доступна для Mercedes-Benz S-Class и EQS Фото: Mercedes-Benz

Лишь в крайних случаях автомобиль может попросить человека взять управление на себя. Причем, если водитель не отреагирует, то машина сама остановится у обочины.

Добиться такой автономности удалось за счет установки набора камер, ультразвуковых датчиков, радаров и лидара (лазерного дальномера). Управляет автопилотов система искусственного интеллекта.

Важно

Новый Mercedes-Benz GLC 2022 впервые засняли на дорогах (фото)

Впрочем, пока по соображениям безопасности на систему наложен ряд ограничений. Она работает только на скоростях до 60 км/ч и пользоваться ею можно на ограниченном количестве немецких дорог общей протяженностью около 13 000 км (они внесены в память автопилота).

[ + – ] Опция Drive Pilot стоит 5000 евро

До конца года Drive Pilot выведут на американский рынок – власти штатов Калифорния и Невада готовы выдать разрешение на ее эксплуатацию. Кроме того, уже идет процесс сертификации системы в Китае.

Ранее Фокус сообщал, что автопилот Tesla стал причиной курьезного ДТП – электромобиль врезался в реактивный самолет.