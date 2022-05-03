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Новый Mercedes-Benz GLC 2022 впервые засняли на дорогах (фото)

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Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLC 2022, новый Mercedes-Benz GLC, кроссовер Mercedes-Benz
Фото: Motor1.com | Mercedes-Benz GLC представят в июне

Mercedes-Benz GLC станет крупнее и просторнее. Кроссовер предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.

В Германии во время испытаний заметили новый Mercedes-Benz GLC. Кроссовер второго поколения проходит финальные тесты и будет представлен уже 1 июня, а его продажи в Европе начнутся осенью. Об этом сообщает сайт Motor1.

Mercedes-Benz GLC 2022 частично прикрыт камуфляжем, но отдельные черты можно разглядеть. Кроссовер сохранил знакомый силуэт, а его боковины стали менее рельефными.

Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLC 2022, новый Mercedes-Benz GLC, кроссовер Mercedes-Benz
Кроссовер подрастет до 4,72 м в длину и станет просторнее внутри
Фото: Motor1.com

Передняя часть замаскирована, но очевидно она будет выполнена в духе родственного Mercedes-Benz C-Class, с которым модель делит платформу. Компоновка салона с наклоненной центральной консолью также знакома по C-Class.

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Кроссовер Mercedes-Benz GLC немного подрастет в размерах – до 4,72 м в длину при колесной базе в 2,89 м. Это позволило сделать автомобиль просторнее и увеличить объем его багажника с 550 до 600 л. Впервые модель получит управляемые задние колеса.

Большинство версий модели получат бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом объемом 2,0 л от того же Mercedes-Benz C-Class. Но в отличие от седана, GLC получит и 3,0-литровый шестицилиндровый турбодизель.

Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLC 2022, новый Mercedes-Benz GLC, кроссовер Mercedes-Benz
Большинство версий получат 2,0-литровые турбомоторы
Фото: Motor1.com

Также ожидаются сразу три разных подзаряжаемых гибрида. А в 2023 году появятся мощные версии от AMG (теперь они также будут 2,0-литровыми, как и Mercedes-AMG C43) и электрический вариант EQC.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes и AMG готовят необычный суперкар с дизайном в духе Гелендвагена.

Также недавно Mercedes-Benz презентовал свой самый роскошный электрокроссовер. Он стоит свыше 100 тыс. долларов.