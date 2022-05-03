Новий Mercedes-Benz GLC 2022 вперше зняли на дорогах (фото)

Mercedes-Benz GLC стане більшим і просторішим. Кросовер запропонують у бензинових, дизельних, гібридних та електричних версіях.

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У Німеччині під час випробувань помітили новий Mercedes-Benz GLC. Кросовер другого покоління проходить фінальні тести та його представлять вже 1 червня, а його продажі в Європі розпочнуть восени. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Mercedes-Benz GLC 2022 частково прикритий камуфляжем, але деякі риси можна побачити. Кросовер зберіг знайомий силует, а його боковини стали менш рельєфними.

[ + – ] Кросовер підросте до 4,72 м у довжину і стане просторішим усередині Фото: Motor1.com

Передня частина замаскована, але очевидно вона виконана в дусі спорідненого Mercedes-Benz C-Class, з яким модель поділяє платформу. Компонування салону з нахиленою центральною консоллю також знайоме з C-Class.

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Кросовер Mercedes-Benz GLC трохи підросте в розмірах — до 4,72 м завдовжки з колісною базою 2,89 м. Це дозволило зробити автомобіль просторішим і збільшити об'єм його багажника з 550 до 600 л. Вперше модель отримає керовані задні колеса.

Більшість версій моделі отримають бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом об'ємом 2,0 л від Mercedes-Benz C-Class. Але на відміну від седана, GLC отримає і 3,0-літровий шестициліндровий турбодизель.

[ + – ] Більшість версій отримають 2,0-літрові турбомотори Фото: Motor1.com

Також очікують одразу три різні гібриди, що заряджаються. А у 2023 році з'являться потужні версії від AMG (тепер вони також будуть 2,0-літровими, як і Mercedes-AMG C43) та електричний варіант EQC.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes і AMG готують незвичайний суперкар з дизайном на кшталт Ґелендеваґена.

Також нещодавно Mercedes-Benz презентував свій найрозкішніший електрокросовер. Він коштує понад 100 тисяч доларів.