Повстання машин: колона безпілотних авто заблокувала рух у Сан-Франциско (фото)
Безпілотні таксі з невідомих причин з'їхалися на одну вулицю й утворили затор. Розробники автомобілів розпочали розслідування інциденту.
Курйозний випадок стався в центрі Сан-Франциско. Понад десяток безпілотних таксі Cruise зупинилися в одному місці та утворили затор. Фото інциденту з'явилися на вебсайті Reddit.
З невідомої причини близько півночі безпілотні таксі з'їхалися на одну вулицю і як по команді там зупинилися. Внаслідок цього посеред ночі утворився величезний затор.
Представники служби таксі Cruise приїхали на місце приблизно за 20 хвилин та прибрали машини. У компанії попросити вибачення за завдані незручності, проте пояснити дивну поведінку авто не змогли — зараз триває розслідування.Важливо
Безпілотне таксі Cruise від General Motors запустили в Сан-Франциско з кінця 2021 року. Близько 30 електромобілів Chevrolet Bolt перевозять пасажирів у повністю автономному режимі.
Проєкт Cruise є пілотним — по суті технологія лише тестується. З метою безпеки таксі курсують лише в нічний час (з 22:00 до 6:00) та в деяких районах міста, а їхня швидкість не перевищує 48 км/год. Однак, на відміну від інших аналогічних служб таксі, в автомобілях Cruise немає операторів, які можуть в екстремальній ситуації взяти управління на себе.
Раніше Фокус повідомляв, що свою службу безпілотного таксі вже запустили і Hyundai.