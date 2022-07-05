Повстання машин: колона безпілотних авто заблокувала рух у Сан-Франциско (фото)

Безпілотні таксі з невідомих причин з'їхалися на одну вулицю й утворили затор. Розробники автомобілів розпочали розслідування інциденту.

Курйозний випадок стався в центрі Сан-Франциско. Понад десяток безпілотних таксі Cruise зупинилися в одному місці та утворили затор. Фото інциденту з'явилися на вебсайті Reddit.

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[ + – ] Безпілотні авто зупинилися та утворили затор Фото: Reddit

З невідомої причини близько півночі безпілотні таксі з'їхалися на одну вулицю і як по команді там зупинилися. Внаслідок цього посеред ночі утворився величезний затор.

Представники служби таксі Cruise приїхали на місце приблизно за 20 хвилин та прибрали машини. У компанії попросити вибачення за завдані незручності, проте пояснити дивну поведінку авто не змогли — зараз триває розслідування.

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Безпілотне таксі Cruise від General Motors запустили в Сан-Франциско з кінця 2021 року. Близько 30 електромобілів Chevrolet Bolt перевозять пасажирів у повністю автономному режимі.

[ + – ] Причини інциденту розслідуються Фото: Reddit

Проєкт Cruise є пілотним — по суті технологія лише тестується. З метою безпеки таксі курсують лише в нічний час (з 22:00 до 6:00) та в деяких районах міста, а їхня швидкість не перевищує 48 км/год. Однак, на відміну від інших аналогічних служб таксі, в автомобілях Cruise немає операторів, які можуть в екстремальній ситуації взяти управління на себе.

Раніше Фокус повідомляв, що свою службу безпілотного таксі вже запустили і Hyundai.