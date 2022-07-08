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Неприметный 33-летний Volkswagen Golf продают по цене нового Porsche Cayenne (фото)

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Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Фото: carscoops.com | Volkswagen Golf G60 Limited — самая редкая и ценная версия модели

Всего выпустили только 71 заряженный Volkswagen Golf G60 Limited. Компрессорный мотор позволяет хэтчбеку развить 229 км/ч.

В Великобритании на продажу выставили Volkswagen Golf 1989 года. За обычный с виду хэтчбек просят целых 79 995 фунтов стерлингов ($98 000) — по цене BMW X5 или Porsche Cayenne в не самой дешевой комплектации. Об этом пишет сайт Carscoops.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Всего выпустили только 71 Volkswagen Golf G60 Limited
Фото: carscoops.com

Дело в том, что продается не совсем обычный VW Golf II, а очень редкая заряженная версия G60 Limited. В 1989 году выпустили лишь 71 такой автомобиль и сейчас цены на раритетную модификацию подскочили в несколько раз.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Автомобиль разгоняется до 229 км/ч
Фото: carscoops.com

Визуально Volkswagen Golf G60 Limited мало чем отличается от стандартной модели. Разве что колесные арки немного расширены, а решетка радиатора украшена голубым ободком. Также установлены 15-дюймовые диски BBS. В салоне появились спортивные сиденья, обшитые дорогой кожей Nappa.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Спортивные сиденья обшиты кожей Nappa
Фото: carscoops.com

Главная особенность Volkswagen Golf G60 Limited 1989 года прячется под капотом. Заряженный хэтчбек получил 1,8-литровый компрессорный двигатель на 211 л. с. – он был почти вдвое мощнее, чем Golf GTI тех лет. Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с, а максимальная скорость составляет 229 км/ч.

Volkswagen Golf G60 Limited, Volkswagen Golf G60, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 1989, Volkswagen Golf II
Компрессорный 1,8-литровый мотор развивает 211 л. с.
Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль – 16-й в серии. Его пробег составляет 108 900 км, а комплектация Volkswagen Golf включает ABS, центральный замок, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, люк и подогрев сидений.

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