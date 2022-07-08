Неприметный 33-летний Volkswagen Golf продают по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Всего выпустили только 71 заряженный Volkswagen Golf G60 Limited. Компрессорный мотор позволяет хэтчбеку развить 229 км/ч.

В Великобритании на продажу выставили Volkswagen Golf 1989 года. За обычный с виду хэтчбек просят целых 79 995 фунтов стерлингов ($98 000) — по цене BMW X5 или Porsche Cayenne в не самой дешевой комплектации. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Всего выпустили только 71 Volkswagen Golf G60 Limited Фото: carscoops.com

Дело в том, что продается не совсем обычный VW Golf II, а очень редкая заряженная версия G60 Limited. В 1989 году выпустили лишь 71 такой автомобиль и сейчас цены на раритетную модификацию подскочили в несколько раз.

[ + – ] Автомобиль разгоняется до 229 км/ч Фото: carscoops.com

Визуально Volkswagen Golf G60 Limited мало чем отличается от стандартной модели. Разве что колесные арки немного расширены, а решетка радиатора украшена голубым ободком. Также установлены 15-дюймовые диски BBS. В салоне появились спортивные сиденья, обшитые дорогой кожей Nappa.

[ + – ] Спортивные сиденья обшиты кожей Nappa Фото: carscoops.com

Главная особенность Volkswagen Golf G60 Limited 1989 года прячется под капотом. Заряженный хэтчбек получил 1,8-литровый компрессорный двигатель на 211 л. с. – он был почти вдвое мощнее, чем Golf GTI тех лет. Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с, а максимальная скорость составляет 229 км/ч.

[ + – ] Компрессорный 1,8-литровый мотор развивает 211 л. с. Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль – 16-й в серии. Его пробег составляет 108 900 км, а комплектация Volkswagen Golf включает ABS, центральный замок, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, люк и подогрев сидений.

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