Редчайший заряженный Ford Mustang 39 лет простоял заброшенным в гараже (видео)
Всего выпустили чуть более 2000 сверхмощных купе Ford Mustang Cobra Jet 1968 года. В наши дни их стоимость доходит до $200 тысяч.
В американском штате Теннеси неожиданно обнаружили раритетный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль не выезжал на дороги с 1983 года. Видео с раритетом опубликовал на своем Youtube-канале известный автоколлекционер и блогер Деннис Коллинз.
Ford Mustang – довольно массовая модель, однако конкретно этот автомобиль относится к топовой заряженной версии Cobra Jet. Из 317,4 тыс. Mustang 1968 года в таком исполнении выпустили лишь 2097 авто. Из них лишь 806 машин получили автоматическую КПП, как этот экземпляр.
Главная особенность Ford Mustang Cobra Jet прячется под капотом. Купе оснащено огромным 7,0-литровым V8. На бумаге его мощность составляет 335 л. с., хотя в реальности она ближе к 400 л. с. – ее занизили для уменьшения стоимости страховки.Важно
Ford Mustang Cobra Jet 1968 года был одним из самых быстрых авто своего времени. Он разгонялся до 100 км/ч за 5,4 с и проезжал 400 м с места за 14 с, а его максимальная скорость превышала 200 км/ч.
Судя по документам, авто поставили в гараж в 1983 году и забыли о нем. Его оснащение включает радио, усилитель руля и передние дисковые тормоза. Ford Mustang Cobra Jet, конечно, требует серьезной реставрации, но после восстановления его цена достигнет 100-200 тысяч долларов.
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