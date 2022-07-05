Рідкісний заряджений Ford Mustang 39 років простояв занедбаним у гаражі (відео)

Усього випустили трохи більше 2 000 надпотужних купе Ford Mustang Cobra Jet 1968 року. У наші дні їх вартість доходить до $200 тисяч.

В американському штаті Теннесі несподівано знайшли раритетний Ford Mustang 1968 року. Автомобіль не виїжджав на дороги із 1983 року. Відео з раритетом опублікував на своєму Youtube-каналі відомий автоколекціонер і блогер Денніс Коллінз.

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[ + – ] Автомобіль потребує серйозних реставраційних робіт Фото: скриншот/youtube

Ford Mustang — досить масова модель, але саме цей автомобіль належить до топової зарядженої версії Cobra Jet. З 317,4 тис. Mustang 1968 року у такому виконанні випустили лише 2 097 автомобілів. З них лише 806 машин отримали автоматичну КПП як цей екземпляр.

[ + – ] Під капотом Ford Mustang Cobra Jet ховається 7,0-літровий V8 потужністю приблизно 400 к. с. Фото: скриншот/youtube

Головна особливість Ford Mustang Cobra Jet ховається під капотом. Купе оснащено величезним 7,0-літровим V8. На папері його потужність складає 335 к. с., хоча насправді вона ближче до 400 к. с. — її занизили для зменшення вартості страхування.

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Ford Mustang Cobra Jet 1968 року був одним із найшвидших авто свого часу. Він розганявся до 100 км/год за 5,4 секунди і проїжджав 400 м із місця за 14 секунд, а його максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.

[ + – ] Зараз ціна Ford Mustang Cobra Jet у хорошому стані складає $100-200 тисяч

Судячи з документів, авто поставили до гаража 1983 року та забули про нього. Його оснащення враховує радіо, підсилювач керма та передні дискові гальма. Ford Mustang Cobra Jet, звичайно, потребує серйозної реставрації, але після відновлення його ціна сягне 100-200 тисяч доларів.

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