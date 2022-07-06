Новий позашляховик Cadillac подорожчав утричі лише за 15 хвилин (фото)

Перший випуск Cadillac Escalade-V продали на аукціоні за $500 тисяч. Отримані кошти направили на благодійність.

У Лас-Вегасі виставили на аукціон Barrett-Jackson найновіший Cadillac Escalade-V 2023. Перший серійний екземпляр зарядженого позашляховика пішов з молотка за 500 тисяч доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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[ + – ] Отримані кошти відправили на підтримку коледжу для небагатих американців Фото: General Motors

Новий Cadillac Escalade-V коштує від $149 990, тобто за час коротких 15-хвилинних торгів він подорожчав більш ніж утричі. Позашляховик доставлять покупцю зі спеціальною табличкою VIN 001, а в комплекті до нього додадуть фірмове дизайнерське взуття.

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Усі отримані кошти концерн General Motors відправить на благодійність — вони підуть на підтримку детройтського коледжу бізнесу та дизайну, де навчаються студенти з небагатих та неблагополучних сімей. До того ж покупець Cadillac Escalade-V окремо пожертвував на коледж ще 25 000 доларів.

[ + – ] Cadillac Escalade-V оснащений 682-сильним компресорним V8 Фото: General Motors

Нагадаємо, що новий Cadillac Escalade-V — заряджена версія великого позашляховика. Автомобіль оснащений 6,2-літровим V8 компресорним на 682 к. с. і став найпотужнішим Cadillac в історії. Попри солідну вагу в 2,8 тонни, вона розганяється до 100 км/год лише за 4,4 с. Крім того, в позашляховика доопрацьовано підвіску та розширено комплектацію. Офіційний продаж моделі стартує з кінця літа.

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