Новейший внедорожник Cadillac подорожал в три раза всего за 15 минут (фото)

Первый выпущенный Cadillac Escalade-V продали на аукционе за $500 тысяч. Вырученные средства направили на благотворительность.

В Лас-Вегасе выставили на аукцион Barrett-Jackson новейший Cadillac Escalade-V 2023. Первый серийный экземпляр заряженного внедорожника ушел с молотка за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

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[ + – ] Вырученные средства отправили на поддержку колледжа для небогатых американцев Фото: General Motors

Новый Cadillac Escalade-V стоит от $149 990, то есть за время коротких 15-минутных торгов он подорожал более, чем в три раза. Внедорожник доставят покупателю со специальной табличкой VIN 001, а в комплекте к нему добавят фирменную дизайнерскую обувь.

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Все вырученные средства концерн General Motors отправит на благотворительность – они пойдут на поддержку детройтского колледжа бизнеса и дизайна, где учатся студенты из небогатых и неблагополучных семей. К тому же, покупатель Cadillac Escalade-V отдельно пожертвовал на колледж еще $25 000.

[ + – ] Cadillac Escalade-V оснащен 682-сильным компрессорным V8 Фото: General Motors

Напомним, что новый Cadillac Escalade-V – заряженная версия большого внедорожника. Автомобиль оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 682 л. с. и стал самым мощным Cadillac в истории. Несмотря на солидный вес в 2,8 тонны, он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 с. Кроме того, у внедорожника доработана подвеска и расширена комплектация. Официальные продажи модели стартуют с конца лета.

Ранее Фокус сообщал, что Cadillac готовит новую флагманскую модель — роскошный электрический седан Celestiq.