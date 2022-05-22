Самое нестандартное авто из США ушло с молотка за рекордную сумму (видео)

Dodge Charger Daytona – первый в мире серийный автомобиль с задним антикрылом. Всего выпустили только 503 таких купе.

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В США с аукциона Mecum продали редкий Dodge Charger Daytona 1969 года. За него отдали 1,32 млн долларов, и это новый рекорд для авто марки Dodge. Об этом пишет сайт Autoevolution.

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[ + – ] Спецверсию Dodge Charger создали для гонок NASCAR Фото: autoevolution.com

Столь высокая стоимость объясняется тем, что Dodge Charger Daytona – действительно знаковая и коллекционная модель. Это самый нестандартный американский автомобиль 60-х.

[ + – ] Dodge Charger Daytona впервые в мире оснастили антикрылом Фото: autoevolution.com

Dodge Charger Daytona 1969 года создали для гонок NASCAR. За основу взяли стандартный Charger с огромным 7,0-литровым двигателем V8 Hemi мощностью 425 л. с., однако его аэродинамику серьезно доработали. Автомобилю добавили заостренный "нос" с выдвижными фарами и впервые в мире установили огромное антикрыло.

[ + – ] Конкретно это авто очень богато оснащено Фото: autoevolution.com

На скоростных гоночных трассах обтекаемый Charger Daytona легко разгонялся до 320-330 км/ч и соперники попросту не могли на за ним угнаться. Команда Dodge легко выиграла чемпионат NASCAR 1970 года.

[ + – ] Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный двигатель V8 Hemi Фото: autoevolution.com

Поскольку правила NASCAR тогда требовали наличия у гоночного авто серийного аналога, то было решено выпустить лимитированную партию Dodge Charger Daytona. Всего собрали лишь 503 таких купе, поэтому неудивительно, что стоимость модели сейчас взлетела до небес.

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Конкретно этот Dodge Charger Daytona отреставрирован и пребывает в отличном состоянии. А еще у него нетипично богатая, как для этой модели, комплектация – усилитель руля, электростеклоподъемники, радио, отделка салона кожей и деревом.

[ + – ] Сейчас Dodge Charger Daytona очень ценятся коллекционерами

Ранее Фокус сообщал, что уникальный спорткар Mercedes-Benz ушел с молотка за $142 миллиона и стал самым дорогим авто всех времен и народов.