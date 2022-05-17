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Известный американский гонщик соревнуется на авто в украинских цветах (фото)

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Chevrolet Camaro Spire Motorsports, Chevrolet Camaro, Spire Motorsports, гонки NASCAR, Джош Билицки
Фото: Reddit | В цвета украинского флага окрасили Chevrolet Camaro команды Spire Motorsports

Chevrolet Camaro Джоша Билицки теперь окрашен в цвета флага Украины. Инициатором акции выступила украинская диаспора в США.

На старт очередного этапа знаменитого чемпионата NASCAR в Канзас-Сити (США) выехал желто-синий гоночный автомобиль с тризубом на капоте. На нем теперь будет соревноваться американский гонщик Джош Билицки. Об этом сообщает 24 канал.

Chevrolet Camaro Spire Motorsports, Chevrolet Camaro, Spire Motorsports, гонки NASCAR, Джош Билицки
Организатором акции стал Украинско-американский координационный совет
Фото: Reddit

Гоночный Chevrolet Camaro под номером 77 раскрасили в цвета украинского флага в команде Spire Motorsports. Кроме того, на кузове появились надписи "Слава Україні" на кириллице и латинице. Также на боковины нанесены названия украинских городов – Киева, Харькова, Мариуполя, Херсона и Николаева.

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Инициатором и спонсором создания украинской цветовой схемы для спорткара стала неприбыльная организация Ukrainian American Coordinating Council (Украинско-американский координационный совет). Таким образом представители диаспоры хотят обратить внимание американцев к ситуации в Украине и призвать их помочь нашей стране.

Chevrolet Camaro Spire Motorsports, Chevrolet Camaro, Spire Motorsports, гонки NASCAR, Джош Билицки
На желто-синем авто выступает Джош Билицки
Фото: Reddit

Гонки NASCAR выбрали не зря, ведь они невероятно популярны в США и имеют огромную аудиторию. Суммарно на трибунах автодрома, а также по телевидению и на Youtube гонку в Канзасе посмотрели около 4,5 миллиона человек.

Ранее Фокус сообщал, что четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель оформил свой новый гоночный шлем в украинских цветах.