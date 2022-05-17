Известный американский гонщик соревнуется на авто в украинских цветах (фото)

Chevrolet Camaro Джоша Билицки теперь окрашен в цвета флага Украины. Инициатором акции выступила украинская диаспора в США.

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На старт очередного этапа знаменитого чемпионата NASCAR в Канзас-Сити (США) выехал желто-синий гоночный автомобиль с тризубом на капоте. На нем теперь будет соревноваться американский гонщик Джош Билицки. Об этом сообщает 24 канал.

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[ + – ] Организатором акции стал Украинско-американский координационный совет Фото: Reddit

Гоночный Chevrolet Camaro под номером 77 раскрасили в цвета украинского флага в команде Spire Motorsports. Кроме того, на кузове появились надписи "Слава Україні" на кириллице и латинице. Также на боковины нанесены названия украинских городов – Киева, Харькова, Мариуполя, Херсона и Николаева.

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Инициатором и спонсором создания украинской цветовой схемы для спорткара стала неприбыльная организация Ukrainian American Coordinating Council (Украинско-американский координационный совет). Таким образом представители диаспоры хотят обратить внимание американцев к ситуации в Украине и призвать их помочь нашей стране.

[ + – ] На желто-синем авто выступает Джош Билицки Фото: Reddit

Гонки NASCAR выбрали не зря, ведь они невероятно популярны в США и имеют огромную аудиторию. Суммарно на трибунах автодрома, а также по телевидению и на Youtube гонку в Канзасе посмотрели около 4,5 миллиона человек.

Ранее Фокус сообщал, что четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель оформил свой новый гоночный шлем в украинских цветах.