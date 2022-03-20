Новая мода: гонщики Формулы-1 оригинальным способом поддерживают Украину

Себастьян Феттель и Пьер Гасли обновили дизайн своих шлемов перед стартом сезона-2022 и таким образом обозначили свою гражданскую позицию.

Пилоты Формулы-1 активно выступают против нападения России на Украину. Новый тренд – гоночные шлемы в цветах украинского флага.

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Первым такую моду задал пилот Aston Martin Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион Формулы-1 одним из первых осудил вторжение РФ в Украину и призвал отменить Гран-при в Сочи.

[ + – ] Себастьян Феттель активно поддерживает Украину

Перед стартом сезона немец решил обновить свой шлем – на нем появились украинский флаг, голубь мира и надпись No war. А еще его украсили цитатой из песни Imagine Джона Леннона.

"Я бы хотел, чтобы этот дизайн не нужно было придумывать, чтобы в этом не было надобности. Это сильный знак просто для того, чтобы показать поддержку. Происходящее ужасно. Это как кошмар, когда мы не можем проснуться, поэтому это простая причина, почему мой дизайн шлема довольно прост и эффективен. Я решил пойти по этому пути", — объяснил свой выбор Себастьян Феттель.

[ + – ] Пьер Гасли сменил дизайн шлема вслед за Феттелем

Теперь же к немцу присоединился его французский коллега Пьер Гасли из Alpha Tauri. Его шлем полностью желто-синий и также с надписью No to war. Кроме того, гонщик взялся помогать украинским детям и в Twitter опубликовал призыв поддержать его инициативу.

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"Конфликт в Украине угрожает жизни детей, многим из которых нужна помощь, чтобы срочно добраться до безопасного места. Им нужна поддержка. Присоединяйтесь ко мне, чтобы помочь UNICEF защитить больше детей", — заявил Пьер Гасли.

[ + – ] Шлем Ландо Норриса украсила надпись No war

Украинский флаг появился на шлеме и у Нико Хюлькенберга. Шлем Ландо Норриса был желто-синим и раньше, поэтому пилот McLaren только добавил No war.

Ранее Фокус сообщал, что гонщики Формулы-1 провели акцию в поддержку Украины во время предсезонных тестов.