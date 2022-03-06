Полный запрет: Россию оставили за бортом Формулы-1

Единственного российского пилота Формулы-1 уволили, а Гран-при России не будут проводить в обозримом будущем.

В ближайшие годы в Формуле-1 не будет ни гонок в России, ни пилотов из РФ. Гран-при России окончательно отменен а команда Haas досрочно прекратила сотрудничество с пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

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Менеджмент Формулы-1 осудил нападение на Украину и объявил о разрыве контракта с Гран-при России. Это означает, что гонка отменена не только в нынешнем году (вместо нее проведут Гран-при Турции) – ее не будет до 2025 года. К слову, с 2023 года Гран-при должны были проводить не в Сочи, а на новой трассе в Санкт-Петербурге. Ранее ряд пилотов Формулы-1 объявили бойкот российскому этапу чемпионата.

[ + – ] Команда Haas разорвала контракты с Никитой Мазепиным и компанией его отца Фото: РБК

А американская команда Формулы-1 Haas решила разорвать контракт с российским гонщиком Никитой Мазепины. Его заменит Пьетро Фиттипальди – внук двукратного чемпиона мира Эммерсона Фиттипальди. Кроме того, она прекратила сотрудничество с компанией "Уралкалий", которой владеет отец российского спортсмена, олигарх Дмитрий Мазепин.

"Haas немедленно расторгает контракт с титульным спонсором "Уралкалий" и пилотом Никитой Мазепиным. Как и все сообщество в "Формуле-1", мы шокированы и огорчены вторжением на Украину и желаем скорейшего разрешения конфликта мирным путем", — сообщила пресс-служба команды.

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Кроме того, Международная федерация автоспорта FIA запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях под своими национальными флагами.

Ранее Фокус сообщал, что санкции против РФ уже привели к дефициту новых автомобилей и стремительному росту цен на них.