Повна заборона: Росію залишили за бортом Формули-1

Єдиного російського пілота Формули-1 звільнили, а Гран-прі Росії не проводитимуть у найближчому майбутньому.

Найближчими роками у Формулі-1 не буде ні перегонів у Росії, ні пілотів із РФ. Гран-прі Росії остаточно скасовано, а команда Haas достроково припинила співпрацю з пілотом Микитою Мазепіним. Про це повідомляє офіційний сайт Формули-1.

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Менеджмент Формули-1 засудив напад на Україну та оголосив про розірвання контракту з Гран-прі Росії. Це означає, що гонка скасована не лише цього року (замість неї проведуть Гран-прі Туреччини) – її не буде до 2025 року. До речі, з 2023 року Гран-прі мали проводити не в Сочі, а на новій трасі в Санкт-Петербурзі. Раніше низка пілотів Формули-1 оголосили бойкот російському етапу чемпіонату.

[ + – ] Команда Haas розірвала контракти з Микитою Мазепіним та компанією його батька Фото: РБК

А американська команда Формули-1 Haas вирішила розірвати контракт із російським гонщиком Микитою Мазепіни. Його замінить П'єтро Фіттіпальді – онук дворазового чемпіона світу Еммерсона Фіттіпальді. Крім того, вона припинила співпрацю із компанією "Уралкалій", якою володіє батько російського спортсмена, олігарх Дмитро Мазепін.

"Haas негайно розриває контракт з титульним спонсором "Уралкалій" та пілотом Микитою Мазепіним. Як і вся спільнота у "Формулі-1", ми шоковані та засмучені вторгненням в Україну і бажаємо якнайшвидшого вирішення конфлікту мирним шляхом", — повідомила прес-служба.

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Крім того, Міжнародна федерація автоспорту FIA заборонила російським та білоруським гонщикам виступати у змаганнях під своїми національними прапорами.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ вже призвели до дефіциту нових автомобілів та стрімкого зростання цін на них.