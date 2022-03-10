Пилоты Формулы-1 провели акцию на поддержку Украины

К акции присоединились 18 действующих и резервных гонщиков Формулы-1. Среди них – и чемпионы мира.

Гонщики Формулы-1 объединились, чтобы выступить против войны в Украине. 18 пилотов провели акцию No War на автодроме Сахир в Бахрейне. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

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Именно в Бахрейне сейчас проходят предсезонные тесты Формулы-1. В них принимают участие как действующие, так резервные гонщики разных команд и все они приняли участие в акциина поддержку Украины.

Гонщики в антивоенных футболках сфотографировались с украинским флагом и баннером с надписью No War. Среди участников акции – четырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Себастьян Феттель и двукратный чемпион Фернандо Алонсо.

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Также против войны выступили Валтери Боттас, Лэнс Стролл, Джордж Рассел, Карлос Сайнс и другие пилоты. Посты против войны, за свободу и в поддержку народа Украины они опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Ранее Фокус сообщал, что Россию полностью отстранили от Формулы-1. Гран-при в Сочи не будет в ближайшие несколько лет, а с единственным российским гонщиком Мазепиным разорвали контракт.