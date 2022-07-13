В Україні відновили пошкоджене під час бойових дій ретро-авто (фото)

Кабріолет "Побєда" — досить рідкісна модель і до наших днів дійшло небагато таких машин. Понищений осколками автомобіль відреставрований і виглядає як новий.

Українські майстри-реставратори дали нове життя рідкісному кабріолету ГАЗ М-20 "Побєда". Автомобіль серйозно постраждав під час бойових дій на Київщині. Про це розповіли на сторінці Українського автомобільного клубу у Facebook.

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[ + – ] Кузов авто зрешетило осколками

Саме цій організації й належить кабріолет ГАЗ М-20 "Побєда". Колекція Українського автомобільного клубу зберігалася в гаражі на Київщині, який постраждав від обстрілів.

[ + – ] Радіатор ГАЗ М-20 був пробитий

Частину ретро-авто повністю знищено, інші – понівечено та потребують реставрації. Першою вирішили відновити саме "Побєду", адже для власників автомобіль дуже багато важить.

Кузов ГАЗ М-20 зрешечений уламками, лобове скло розбите, а салон пошкоджений. Крім того, автомобілю пробило радіатор.

[ + – ] Автомобіль реставрували дуже швидко

Над кабріолетом попрацювали реставратори із двох майстерень. Вони заробили дірки та повністю перефарбували кузов. Тепер "Побєда" виглядає як нова. Відтепер автомобіль вирішили називати "Перемогою".

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Слід зазначити, що кабріолет ГАЗ М-20 є дуже рідкісною версією "Побєди". З 241 497 випущених авто лише 14 222 мали м'який дах, що складається. Наразі таких машин залишилося небагато і екземпляри в хорошому стані коштують десятки тисяч доларів.

[ + – ] Кабріолет "Побєда" — дуже рідкісна модель

ГАЗ М-20 "Побєда" оснащений 2,1-літровим двигуном потужністю 52 к. с. та 3-ступінчастою механічною КПП. Кабріолет може розвинути 105 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновили до стану нового авто ранній кабріолет ГАЗ-А 1936 року.