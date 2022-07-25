В Украине наладили производство недорогих внедорожников для ВСУ (видео)

В Кривом Роге наладили выпуск простых и неприхотливых багги CoolOn CTRL для ВСУ. Уже построили 19 таких внедорожников и приняли заказы еще на 23 авто.

Компания CoolOn из Кривого Рога разрабатывает первый украинский электрогрузовик, однако во время войны изменила приоритеты. Теперь она выпускает багги для ВСУ. Об этом рассказал в Facebook основатель и директор компании Виталий Брызгалов.

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[ + – ] CoolOn простой и неприхотливый в обслуживании [ + – ] Внедорожники строят на агрегатах ВАЗ [ + – ] Производство наладили в рекордные срокиы [ + – ] На багги монтируют различное вооружение [ + – ] Себестоимость авто составляет 80-90 тысяч гривен

Первый прототип багги CoolOn CTRL разработали в апреле и благодаря простоте конструкции удалось довольно быстро наладить его производство малыми партиями. Защитники Украины получили уже 19 таких внедорожников и заказали еще 23 машины.

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Хотя CoolOn специализируются на электромобилях, багги решили делать бензиновым – на агрегатах старых ВАЗ. Благодаря этому автомобили неприхотливые и легко ремонтируются в полевых условиях, а еще дешевые в производстве – себестоимость одного такого автомобиля составляет всего 80 000 – 90 000 гривен. То есть, CoolOn CTRL в разы доступнее импортных аналогов.

Внедорожник получил усиленную подвеску и обладает хорошей проходимостью. На нем монтируют пулеметы, гранатометы и ПТРК. Военнослужащие также участвуют в процессе усовершенствования CoolOn CTRL и подают свои пропозиции доработок.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине создали еще один багги для ВСУ. Автомобиль также готовят к производству.