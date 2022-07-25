UA
UA
Разделы
Материалы
Авто Российско-украинская война

В Украине наладили производство недорогих внедорожников для ВСУ (видео)

1473
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Уже выпущено 19 багги CoolOn CTRL

В Кривом Роге наладили выпуск простых и неприхотливых багги CoolOn CTRL для ВСУ. Уже построили 19 таких внедорожников и приняли заказы еще на 23 авто.

Компания CoolOn из Кривого Рога разрабатывает первый украинский электрогрузовик, однако во время войны изменила приоритеты. Теперь она выпускает багги для ВСУ. Об этом рассказал в Facebook основатель и директор компании Виталий Брызгалов.

Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
CoolOn простой и неприхотливый в обслуживании
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Внедорожники строят на агрегатах ВАЗ
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Производство наладили в рекордные срокиы
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
На багги монтируют различное вооружение
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Себестоимость авто составляет 80-90 тысяч гривен
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ
Украинский багги, CoolOn CTRL, украинский внедорожник, багги для ВСУ, авто для ВСУ

Первый прототип багги CoolOn CTRL разработали в апреле и благодаря простоте конструкции удалось довольно быстро наладить его производство малыми партиями. Защитники Украины получили уже 19 таких внедорожников и заказали еще 23 машины.

Важно
Ракетную установку со сбитого российского вертолета превратили в аналог "Града" (видео)
Ракетную установку со сбитого российского вертолета превратили в аналог "Града" (видео)

Хотя CoolOn специализируются на электромобилях, багги решили делать бензиновым – на агрегатах старых ВАЗ. Благодаря этому автомобили неприхотливые и легко ремонтируются в полевых условиях, а еще дешевые в производстве – себестоимость одного такого автомобиля составляет всего 80 000 – 90 000 гривен. То есть, CoolOn CTRL в разы доступнее импортных аналогов.

Внедорожник получил усиленную подвеску и обладает хорошей проходимостью. На нем монтируют пулеметы, гранатометы и ПТРК. Военнослужащие также участвуют в процессе усовершенствования CoolOn CTRL и подают свои пропозиции доработок.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине создали еще один багги для ВСУ. Автомобиль также готовят к производству.