В Україні налагодили виробництво недорогих позашляховиків для ЗСУ (відео)

У Кривому Розі налагодили випуск простих і невибагливих багі CoolOn CTRL для ЗСУ. Вже збудували 19 таких позашляховиків і прийняли замовлення ще на 23 авто.

Компанія CoolOn із Кривого Рогу розробляє першу українську електровантажівку, проте під час війни змінила пріоритети. Тепер вона випускає багі для ЗСУ. Про це розповів у Facebook засновник і директор компанії Віталій Бризгалов.

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[ + – ] CoolOn простий і невибагливий в обслуговуванні [ + – ] Позашляховики будують на агрегатах ВАЗ [ + – ] Виробництво налагодили в рекордні терміни [ + – ] На багі монтують різне озброєння [ + – ] Собівартість авто становить 80-90 тисяч гривень

Перший прототип багі CoolOn CTRL розробили у квітні, і завдяки простоті конструкції вдалося досить швидко налагодити його виробництво малими партіями. Захисники України отримали вже 19 таких позашляховиків і замовили ще 23 машини.

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Хоча CoolOn спеціалізується на електромобілях, багі вирішили робити бензиновим — на агрегатах старих ВАЗ. Завдяки цьому автомобілі невибагливі та легко ремонтуються в польових умовах, а ще дешеві у виробництві — собівартість одного такого автомобіля становить лише 80 000 – 90 000 гривень. Тобто CoolOn CTRL у рази доступніший за імпортні аналоги.

Позашляховик отримав посилену підвіску та має гарну прохідність. На ньому монтують кулемети, гранатомети та ПТРК. Військовослужбовці також беруть участь у процесі вдосконалення CoolOn CTRL і подають свої пропозиції доопрацювань.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні створили ще один багі для ЗСУ. Автомобіль також готують до виробництва.