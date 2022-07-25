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Авто Російсько-українська війна

В Україні налагодили виробництво недорогих позашляховиків для ЗСУ (відео)

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Український баггі, CoolOn CTRL, український позашляховик, багі для ЗСУ, авто для ЗСУ
Уже випустили 19 багі CoolOn CTRL

У Кривому Розі налагодили випуск простих і невибагливих багі CoolOn CTRL для ЗСУ. Вже збудували 19 таких позашляховиків і прийняли замовлення ще на 23 авто.

Компанія CoolOn із Кривого Рогу розробляє першу українську електровантажівку, проте під час війни змінила пріоритети. Тепер вона випускає багі для ЗСУ. Про це розповів у Facebook засновник і директор компанії Віталій Бризгалов.

CoolOn простий і невибагливий в обслуговуванні
CoolOn простий і невибагливий в обслуговуванні
Позашляховики будують на агрегатах ВАЗ
Позашляховики будують на агрегатах ВАЗ
Виробництво налагодили в рекордні терміни
Виробництво налагодили в рекордні терміни
На багі монтують різне озброєння
На багі монтують різне озброєння
Собівартість авто становить 80-90 тисяч гривень
Собівартість авто становить 80-90 тисяч гривень
CoolOn простий і невибагливий в обслуговуванні
Позашляховики будують на агрегатах ВАЗ
Виробництво налагодили в рекордні терміни
На багі монтують різне озброєння
Собівартість авто становить 80-90 тисяч гривень

Перший прототип багі CoolOn CTRL розробили у квітні, і завдяки простоті конструкції вдалося досить швидко налагодити його виробництво малими партіями. Захисники України отримали вже 19 таких позашляховиків і замовили ще 23 машини.

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Хоча CoolOn спеціалізується на електромобілях, багі вирішили робити бензиновим — на агрегатах старих ВАЗ. Завдяки цьому автомобілі невибагливі та легко ремонтуються в польових умовах, а ще дешеві у виробництві — собівартість одного такого автомобіля становить лише 80 000 – 90 000 гривень. Тобто CoolOn CTRL у рази доступніший за імпортні аналоги.

Позашляховик отримав посилену підвіску та має гарну прохідність. На ньому монтують кулемети, гранатомети та ПТРК. Військовослужбовці також беруть участь у процесі вдосконалення CoolOn CTRL і подають свої пропозиції доопрацювань.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні створили ще один багі для ЗСУ. Автомобіль також готують до виробництва.