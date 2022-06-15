Hummer на мінімалках: в Україні створили недорогий позашляховик для армії (відео)

Чотиримісний багі "Мамай" відрізняється простою конструкцією та може бути доповнене кріпленнями для кулемета або для нош. Автомобіль підготовлений до серйозного бездоріжжя та може розвертатися на місці.

Майстри зі Львівської області створили новий багі для ЗСУ. Позашляховик назвали "Мамай", і він уже пройшов перші випробування. Його планують запустити у виробництво, повідомив у Facebook один із творців авто Тарас Крайник.

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[ + – ] Творці багі готові випускати по 200 автомобілів на місяць

"Мамай" — чотиримісний багі дуже простої конструкції. Він призначений для розвідки, доставки боєкомплекту, вогневої підтримки або евакуації поранених. Своїм дизайном автомобіль трохи нагадує зменшений у розмірах Hummer.

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Український позашляховик оснащений лебідкою та трапами для болота, а за бажанням можна встановити тент і відкидне лобове скло з балістичного пластику. Днище прикрите захистом.

[ + – ] Багі може використовуватися для вогневої підтримки та перевезення поранених

У салоні встановлені пластикові сидіння. Передбачені кріплення для турелі з кулеметом і двох ПТРК Javelin. Також є невеликий багажник для боєкомплекту, а пізніше планують додати кріплення для перевезення нош із пораненими.

[ + – ] Конструкція позашляховика гранично проста

Об'єм паливного бака становить 45 л. У "Мамая" величезний кліренс 400 мм, а хід підвісок досягає 320 мм. На всіх колесах встановлені дискові гальма. Крім того, позашляховик отримав гідравлічний ручник, як на ралійних авто, — він дозволяє розгортатися буквально на місці.

[ + – ] Багі відрізняється гарною прохідністю

Розробники готові випускати по 200 багі "Мамай" на місяць, але для цього потрібні кошти. Їх планують одержати, продавши на аукціоні раритетні автомобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Запоріжжі будують багі для армії. Їх переробляють зі старих перегонових авто.

Також ми писали, що в Чернівецькій області налагодили випуск військових багі.